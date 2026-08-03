Tráfico
Atascos en la A-7 a la altura de Librilla por un accidente múltiple con tres vehículos implicados
La Guardia Civil de Tráfico se moviliza al lugar del choque, que fue casi en el mismo punto kilómetro que el siniestro que el viernes dejó cuatro heridos, entre ellos un niño de 7 años
Un accidente en la A-7, a la altura de Librilla, con tres vehículos implicados dejó este lunes al mediodía importantes atascos. El choque se produjo minutos antes de las 12.00 horas, en el kilómetro 595 de la citada autovía, en dirección a Andalucía, informa la Guardia Civil.
Al lugar se movilizaron agentes de Tráfico de la Benemérita, para regular la circulación y velar por la seguridad en el asfalto del resto de usuarios de la vía. Pese a lo aparatoso de la colisión, la misma se saldó sin heridos y no fue necesario desplazar una ambulancia al lugar.
También a la altura de Librilla, en la A-7, tuvo lugar un accidente múltiple, con cuatro heridos, entre ellos un niño de 7 años, en la Operación Salida en la Región. Fue prácticamente en el mismo sitio: entonces, servicios de emergencia y profesionales de la Benemérita se desplazaron al kilómetro 589,700 de la citada autovía.
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