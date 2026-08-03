Apedrean a guardias civiles y policías locales en San Javier

Un hombre fue detenido en el municipio de San Javier tras apedrear a varios agentes de la Policía Local y la Guardia Civil. El sujeto mostraba "una actitud agresiva", lanzando piedras de "gran tamaño" y gritos hacia los miembros de ambos cuerpos de seguridad, según indicaron fuentes policiales.

El individuo consiguió alcanzar a uno de los policías en el brazo y golpeó a otro en la cabeza tras abalanzarse sobre él y derribarlo. En este contexto, la patrulla retrocedió y solicitó refuerzos en su posición.

Una vez llegaron nuevos policías, los efectivos redujeron al agresor mediante el uso de escudos y armas de letalidad reducida (JPX). El hombre fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Santiago de la Ribera, donde se han instruido las diligencias correspondientes. Un total de tres agentes necesitaron asistencia médica por las heridas sufridas durante los hechos narrados.

Más allá de los daños humanos, el agresor provocó graves daños materiales a los coches policiales. Fracturó las lunas de un vehículo policial, varios cristales y el parabrisas de un camión de servicios públicos.

Este suceso se produjo después de que la patrulla se desplazara hasta la avenida de La Unión para colaborar con la brigada de servicios públicos en la retirada de unas piedras que obstaculizaban el tráfico. Fuentes policiales informaron de que varios trabajadores del tanatorio expresaron sus quejas por la gran acumulación de enseres en la zona.

Un cristal delantero de un coche policial roto tras ser apedreado. / L. O.

Apoyo y condena

La sección sindical de Comisiones Obreras del Ayuntamiento de San Javier emitió un comunicado en el que "manifestamos nuestro más firme apoyo y solidaridad a los agentes de la Policía Local de San Javier y de la Guardia Civil agredidos en el día de hoy durante el violento altercado ocurrido hoy en las proximidades del tanatorio de la avenida de La Unión".

Asimismo, desean "una pronta recuperación de los agentes heridos" y aprovechan para destacar "la impecable coordinación y actuación de las patrullas de la Policía Local, Inspector Jefe de la Policía Local y agentes de la Guardia Civil" para neutralizar al sujeto que ponía en peligro sus vidas y la de los ciudadanos.

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Insisten en su condena a la agresión y exigen que "recaiga todo el peso de la ley sobre el responsable, así como el máximo respaldo legal y de medios materiales para la plantilla"