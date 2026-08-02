Detenido el presunto autor del incendio que obligó a desalojar el centro comercial La Vaguada en Madrid

La Policía Nacional ha detenido durante la madrugada de este domingo a un hombre como presunto responsable del incendio que obligó a desalojar el sábado el centro comercial La Vaguada, situado en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano localizaron al sospechoso alrededor de la 1.00 horas, varias horas después del incendio, agazapado entre unos vehículos estacionados en las inmediaciones del complejo comercial.

El individuo mostró una actitud evasiva ante la presencia policial. Tras interceptarlo e identificarlo, los agentes lo reconocieron como el presunto autor del fuego y procedieron a su detención, según la información policial disponible. Está previsto que pase a disposición judicial.

Un incendio en la zona de carga y descarga

El incendio se declaró hacia las 17:20 horas del sábado en varios contenedores con cartones, plásticos y otros materiales de embalaje situados en la zona de carga y descarga de la planta cero del centro comercial.

Las llamas generaron una densa columna de humo que podía verse desde el exterior del edificio y que obligó a desalojar de forma preventiva a clientes y trabajadores.

La evacuación se desarrolló de manera ordenada y fue coordinada por el personal de seguridad de La Vaguada, con la colaboración de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid.

Nueve dotaciones de bomberos y un intoxicado leve

Nueve dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se desplazaron hasta el centro comercial y lograron extinguir y controlar el incendio. Los sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron a un vigilante de seguridad por una intoxicación leve causada por la inhalación de humo. No se informó de más personas heridas.

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La Policía Municipal estableció además cortes de tráfico en los alrededores del centro comercial para facilitar la intervención de los servicios de emergencia y garantizar la seguridad en la zona.

Fuente: El Periódico de España