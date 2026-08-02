Sucesos
Detenido un conductor kamikaze con un coche robado en Caravaca de la Cruz
También fue detenido uno de los acompañantes, a quien se le atriubye la presunta autoría de un delito de apropiación indebida de vehículo a motor
EFE
La Guardia Civil ha detenido a un conductor kamikaze con un coche robado en Caravaca de la Cruz que circuló varios kilómetros en dirección contraria el pasado 13 de julio en la autovía RM-15.
Según ha informado este domingo el instituto armado, ha sido arrestado también el presunto autor del robo del coche.
Ambos están acusados del delito de apropiación indebida de vehículo motorizado y el chófer además de otro contra la seguridad vial por conducción temeraria.
En el coche iban tres personas que huyeron de una patrulla en la salida que conecta con la carretera T 730 y obligaron al resto de conductores a realizar maniobras evasivas para evitar una colisión frontal.
Con la colaboración del Centro Operativo de Tráfico y la Policía Local, fueron localizados en una calle del casco urbano donde el coche quedó bloqueado y dos de ellos detenidos tras su huida a pie.
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