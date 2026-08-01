Emergencias
Una vivienda vacía se incendia y genera alarma en Archena
Los bomberos indicaron que no había nadie dentro del domicilio en el que se originó el fuego
Los bomberos de la Región de Murcia sofocaron un incendio en una vivienda del municipio de Archena que amenazaba con extenderse a las casas que se encuentran en los alrededores. Según indicaron los servicios de emergencia, en el domicilio no había ninguna persona cuando los especialistas llegaron al lugar y aplacaron las llamas.
Si bien la actuación fue fructífera y la situación se controló sin lamentar daños humanos o grandes daños materiales, existía un alto riesgo de propagación porque, tal y como indicó la Policía Local de Archena, la casa en la que se desencadenó el fuego estaba pegada a otras.
El siniestro se produjo esta madrugada. Las primeras llamadas tuvieron lugar, concretamente, sobre las 3.36 horas. Ya a las 4.44 horas, los bomberos daban por extinguido el incendio.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los bomberos del Consorcio Extinción Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y la Policía Local de Murcia.
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