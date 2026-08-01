Una vivienda vacía se incendia y genera alarma en Archena

Los bomberos de la Región de Murcia sofocaron un incendio en una vivienda del municipio de Archena que amenazaba con extenderse a las casas que se encuentran en los alrededores. Según indicaron los servicios de emergencia, en el domicilio no había ninguna persona cuando los especialistas llegaron al lugar y aplacaron las llamas.

Si bien la actuación fue fructífera y la situación se controló sin lamentar daños humanos o grandes daños materiales, existía un alto riesgo de propagación porque, tal y como indicó la Policía Local de Archena, la casa en la que se desencadenó el fuego estaba pegada a otras.

El siniestro se produjo esta madrugada. Las primeras llamadas tuvieron lugar, concretamente, sobre las 3.36 horas. Ya a las 4.44 horas, los bomberos daban por extinguido el incendio.

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Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los bomberos del Consorcio Extinción Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y la Policía Local de Murcia.