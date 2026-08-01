Tráfico
Tres heridos al estrellarse con el coche en la rotonda del AVE en Totana: investigan si otros dos ocupantes del vehículo huyeron corriendo del lugar
Un testigo asegura que eran seis los jóvenes pasajeros del automóvil siniestrado, pero que dos de ellos se marcharon tras el accidente y dejaron abandonados a sus amigos
Tres jóvenes resultaron heridos al estrellarse con el coche en una rotonda de Totana, en un accidente, sobre las cinco y media de la mañana de este sábado, en el que la Guardia Civil investiga si otros ocupantes del vehículo huyeron corriendo del lugar, como aseguró a los agentes un testigo de los hechos.
Según apuntaron fuentes de Tráfico, en el siniestro, que consistió en una salida de vía, no se vio implicado ningún otro vehículo. Investigadores de la Benemérita se movilizaron al Virgen de la Arrixaca, donde fueron llevados en ambulancia tres heridos, a fin de entrevistarse con ellos y determinar qué pudo pasar. Las sospechas: que podía ser que viajasen seis en el coche.
De acuerdo con el 112, los hechos acontecieron "en la nueva rotonda de acceso al AVE, a la altura de las instalaciones de una empresa de semillas". Testigos alertaron de que "un vehículo se había salido de la calzada, estrellándose contra un poste y de que "uno de los ocupantes ha salido despedido del vehículo, y en su interior quedan otras tres personas atrapadas y heridas".
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Totana, que indicaron que el coche 'saltó' por encima de la rotonda y, efectivamente, chocó contra el poste, y que había al menos una persona inconsciente tras el golpe. Se movilizaron también bomberos del Consorcio (que sacaron a tres personas que no podían salir del coche siniestrado por sus propios medios) y cuatro ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
De los cuatros chicos que permanecieron en el lugar, uno de ellos no precisó de traslado a un hospital. Tres varones, dos de ellos de 21 años y otro que no llevaba documentación encima, fueron llevaron al Virgen de la Arrixaca de Murcia, confirma Emrgencias.
Cabe recordar que la Dirección General de Tráfico prevé alrededor de 234.700 desplazamientos en la Comunidad de Murcia durante la operación especial del primero de agosto, que suponen el 9% del total previsto durante el octavo mes.
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