Tres heridos en un accidente entre dos vehículos en la RM-15 a la altura de Cehegín

Un accidente de tráfico en la carretera RM-15 en la tarde del sábado, entre Caravaca de la Cruz y Cehegín, ha dejado personas tres personas heridas, dos mujeres de 20 y 59 años, y un hombre de 68 años, que han sido trasladados al Hospital Comarcal de Caravaca de la Cruz.

Según el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2, los dos vehículos implicados obstaculizaban la circulación, teniendo que pedir a aquellos que circulaban por la zona que facilitaran el acceso a servicios de emergencia y reducir la velocidad.

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Han intervenido Sanitarios del 061, Bomberos y Guardia Civil.