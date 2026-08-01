Pegan fuego a la casa de la familia acusada de linchar y matar a puñaladas a un hombre en Murcia

Ocurría pasadas las cuatro de la mañana, en la calle Orilla de la Vía con la calle Urrutias, en Murcia. Bomberos recibieron el aviso: estaba ardiendo una vivienda que, a primera vista, parecía abandonada. Al lugar se movilizaron seis efectivos en un vehículo primera salida, confirma un portavoz del Cuerpo.

Al llegar, los profesionales antiincendios procedieron a sofocar las llamas, que se habrían originado, al parecer, en el salón de una construcción que resultó ser una infravivienda, una especie de chabola. En esta estancia había una gran acumulación de enseres y basura. La casa en cuestión, en avanzado estado de deterioro, sufrió, debido a la acción del fuego, un colapso parcial, detallan desde los Bomberos. También se despredieron algunas tejas.

Jesús, con camiseta negra y en primera plano, mirando a cámara: detrás de él, a la izquierda de la imagen, Pedro. / Israel Sánchez

Se da la circunstancia, informan fuentes cercanas al caso, de que ese domicilio en cuestión era propiedad de la familia detenida por linchar y matar a puñaladas y golpes a un hombre en Barriomar el pasado miércoles. Lo sucedido sería, sospechan los afectados, una represalia por el crimen de un varón, 'El Alemán', cuyo cadáver sigue en la morgue poque nadie lo reclama.

Los ocho miembros de esta familia eran llevados este sábado por la mañana a la Ciudad de la Justicia, para comparecer ante la autoridad judicial de guardia, después de tres noches en los calabozos de la Policía Nacional. Lo hacían aún ensangrentados y tranquilos, aunque algunos se pusieron algo nerviosos al percatarse de la presencia de los medios de comunicación.

El jueves por la mañana, horas después del crimen, ya se produjo un incendio en una de las propiedades de esta familia en Barriomar, aunque entonces, según aseguraron fuentes próximas, testigos sofocaron las llamas por sus medios y no fue preciso llamar a los Bomberos.