Pasan a disposición judicial los miembros de una misma familia que lincharon y mataron a un hombre en Murcia: aún iban heridos y ensangrentados

Los miembros de una misma familia detenidos por linchar y matar a puñaladas y golpes a un hombre en Barriomar, en Murcia, el pasado miércoles eran llevados este sábado por la mañana a la Ciudad de la Justicia, para comparecer ante la autoridad judicial de guardia, después de tres noches en los calabozos de la Policía Nacional. Lo hacían aún ensangrentados y tranquilos, aunque algunos se pusieron algo nerviosos al percatarse de la presencia de los medios de comunicación.

Son varios los sospechosos, seis de los cuales fueron capturados momentos después del hallazgo del cadáver bajo el puente de la autovía (a los dos restantes se les arrestó a la mañana siguiente). Uno de ellos, Jesús, declaró ante la Policía ser el principal autor material del crimen y que él arrebató las armas a la víctima, 'El Alemán'. Al ser trasladado hasta el furgón con rumbo a los juzgados, Jesús trataba de ocultar su rostro con la camiseta que llevaba puesta.

anitarios en una ambulancia llegan a la Comisaría de Distrito del Carmen este sábado por la mañana. / Israel Sánchez

Se da la circunstancia de que sanitarios en una ambulancia se desplazaron a la Comisaría de Distrito del Carmen dos días seguidos para atender a sospechosos que se sintieron indispuestos. Este viernes, para asistir a un varón; este sábado por la mañana, apuntan fuentes cercanas al caso, para ver a una mujer también detenida, la madre de los dos principales implicados en el suceso. Otras dos féminas arrestadas también pasaron a disposición judicial este primer día de agosto, aunque lo hicieron desde las dependencias policiales de Ceballos.

Nadie reclama el cadáver

Junto a Jesús, desde la Comisaría de Distrito del Carmen era trasladado a los juzgados su hermano Pedro, el hombre que protagonizó la primera riña con 'El Alemán'. Un hombre cuyo cadáver, por el momento, no ha reclamado nadie: el cuerpo sin vida permanece en una de las cámaras frigoríficas del Instituto de Medicina Legal de Murcia, a la espera de un allegado se presente.

El ataque inicial (y el posterior linchamiento en familia que acabó en muerte) se produjo a unos metros del puente de la autovía, donde finalmente se desplomó la víctima, en un charco de sangre. Las manifestaciones en dependencias policiales, con asistencia letrada, eran importantes para los profesionales del Grupo de Homicidios de la Policía, especialmente a la hora de concretar qué rol desempeñó cada uno de los ocho sospechosos de participar en el homicidio.

Manchas de sangre aún encima

Para corroborar sus versión, esos acusados aluden a las heridas que ellos mismos presentan: tuvieron que darles puntos de sutura en las cejas y en la cabeza. Uno de los arrestados (el que sufrió la indisposición el viernes) lucía aún manchas de sangre en la camiseta cuando fue sacado de los calabozos con destino a la Ciudad de la Justicia de Murcia. Los familiares coinciden en que ‘El Alemán’ estaba muy violento y que, esa noche en cuestión, parecía hallarse bajo los efectos de algún tipo de sustancia.