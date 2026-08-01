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Maltrato animal

Investigado un hombre en Lorca por abandonar a su galgo y declarar su muerte

El can apareció abandonado en un paraje del municipio cuatro días después de su supuesto fallecimiento

El galgo recuperado por la Guardia Civil en el lugar en el que fue abandonado.

El galgo recuperado por la Guardia Civil en el lugar en el que fue abandonado. / Guardia Civil

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José Arrondo

Un hombre está siendo investigado por la Guardia Civil en Lorca tras abandonar a su perro y declararlo muerto. Según indicaron los agentes de la Guardia Civil, el sujeto comunicó al veterinario la muerte del can y este último lo hizo constar en la base de datos sin realizar comprobaciones.

Los miembros del cuerpo benemérito tienen la hipótesis de que el propietario del perro lo abandonó e intentó ocultar sus acciones mediante la falsa declaración de muerte natural. La principal duda recae sobre el veterinario registró al animal como muerto sin revisar el estado del animal.

La Policía Local de Totana lo encontró en un paraje en la pedanía totanera de El Paretón, abandonado, desnutrido y con varias heridas. Los agentes comprobaron el microchip para consultar la base de datos SIAMU (Sistema de Identificación de Animales de Compañía de la Región de Murcia). Una vez revisada esta última, descubrieron que el galgo estaba registrado como muerto desde hace cuatro días.

El galgo abandonado en Lorca.

El galgo abandonado en Lorca. / Guardia Civil

Posteriormente, los expertos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Lorca (SEPRONA) identificaron al posible responsable. Ya con todos indicios, los agentes han iniciado una investigación contra el sujeto como presunto autor de un delito contra los animales por abandono y falsedad documental.

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La Guardia Civil continuará trabajando con la Policía Local de Totana para esclarecer todos los hechos.

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