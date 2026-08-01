Sucesos
Detenido un sujeto muy violento por liarla en un bar del centro de Torre Pacheco: "Rompo todo esto, te lo juro"
La Policía Local moviliza dos patrullas al establecimiento y procede al arresto del individuo, semidesnudo y nervioso, que no llegó a hacer destrozos en el establecimiento
Los hechos tuvieron lugar pasadas las diez y media de la noche, en un bar ubicado en la calle Antonio García, en el centro de Torre Pacheco, el pueblo donde hace un año se desataron incidentes de corte racista a raíz de la agresión a un vecino sexagenario.
Un hombre, cuya identidad y edad no ha trascendido, fue detenido por liarla en el establecimiento hostelero. Testigos aseguran que paró el coche en la puerta del restaurante porque, según él, alguien le había arrojado algo desde el local en sí. Se dirigió a responsables del restaurante y dijo que les daba "diez minutos" para descubrir quién le había atacado o, de lo contrario, amenazaba con hacer destrozos en el lugar: "Yo rompo todo esto, te lo juro", verbalizó.
"Dio la noche, el sinvergüenza", comentaba un testigo en el Facebook de la Policía Local, mientras que otro apuntaba que vio al hombre en cuestión ya en el suelo, custodiado por la Policía, y que "gritaba que al día siguiente estaba en la calle, que tenía abogado".
El sujeto, según detallaron testigos a Emergencias, iba desnudo de cintura para arriba, entró y luego se fue para la puerta del local y, según los presentes, gritaba consignas tipo: "Os voy a matar a todos". Esto no fue captado en ninguno de los vídeos que rulan del incidente. En el interior del restaurante, tuvo un enfrentamiento verbal con personal del establecimiento, choque que fue captado por testigos con sus teléfonos móviles.
En un momento dado, el varón llegó a portar una especie de objeto contundente, aunque no atacó a nadie con el mismo. La Policía Local movilizó dos patrullas al establecimiento y procedió al arresto del individuo.
Los vídeos que grabaron los comensales del restaurante, y que muestran al varón nervioso, saltan de WhatsApp en WhatsApp y están sido aprovechados por algunos para vertir comentarios de corte xenófobo, dado que el hombre que protagoniza el incidente es extranjero.
"Por la seguridad y la convivencia"
Según detalló el Cuerpo de Seguridad en su Facebook, "la rápida actuación de dos patrullas de Seguridad Ciudadana permitió controlar una situación protagonizada por un individuo violento en el interior de un establecimiento del centro de la localidad".
"La intervención, inmediata, coordinada y eficaz, restableció el orden y la tranquilidad ciudadana, garantizando la seguridad de los presentes", subrayó al respecto, para enfatizar que "nuestro compromiso es seguir velando, cada día, por la seguridad y la convivencia de todos los vecinos".
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