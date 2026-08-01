Sucesos
Declarado un incendio a causa de un rayo en la Sierra de la Serrata de Caravaca de la Cruz
Dos helicópteros y numerosos efectivos trabajan en la zona para controlar las llamas
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Las tormentas que están descargando durante la tarde del sábado en la Región de Murcia han provocado un incendio en la Sierra de la Serrata de Caravaca de la Cruz, tras la caída de un rayo nube-tierra. Se trata de una zona forestal con una gran pinada.
Intervienen los siguientes medios:
- Agentes medioambientales con cinco brigadas forestales
- Helicóptero con brigada helitransportada.
- Helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico con base en la Alberquilla.
- Vigilancia forestal de Protección Civil Caravaca de la Cruz
- Policía Local de Caravaca de la Cruz
- Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.
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