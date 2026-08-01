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Aparece en buen estado Lucía, la adolescente de 15 años que desapareció en Lorquí

Para priorizar el bienestar de la menor, profesionales de Servicios Sociales se entrevistan con ella y analizan su núcleo familiar

Imagen de recurso de un coche de la Benemérita.

Imagen de recurso de un coche de la Benemérita. / ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

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Gonzalo Cano

Ana Lucas

La Guardia Civil ha resuelto la desaparición de Lucía, una joven de 15 años que faltaba de su domicilio del municipio murciano de Lorquí desde el pasado 18 de julio, confirman fuentes cercanas al caso. Los profesionales siempre sospecharon que se trata de una fuga voluntaria, aunque, al ser la chica menor de edad, se la buscaba.

Al tener conocimiento de que había tantos efectivos tratando de dar con ella, la adolescente decidió dar señales de vida. Para priorizar el bienestar de la menor, y entender por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, profesionales no solo de la Benemérita, sino de Servicios Sociales, se entrevistan con ella y, según las mismas fuentes, analizan si su núcleo familiar es idóneo.

La madre de la menor, que denunció su desaparición, expresó hace unos días a este diario su "angustia" y preocupación al no conocer el paradero de la chica, que, de momento, ha sido enviada a un centro tutelado, con la idea de que sea una medida temporal.

Alerta desactivada

El Centro Nacional de Desaparecidos ha desactivado la ficha referente a esta vecina de Lorquí. En la misma se precisaban datos para identificarla, como que la chica mide 1,50 y pesa 45 kilos, es de constitución delgada y tiene tanto los ojos como el pelo de color negro.

Noticias relacionadas y más

La mayoría de las desapariciones de adolescentes acontecidas en la Región son voluntarias y se solucionan en los primeros días, cuando se encuentra a la persona en perfecto estado. Fuentes policiales recuerdan que no es cierto que tengan que pasar 24 horas para buscar a alguien: cuanto antes se ponga la denuncia, antes se empieza a buscar.

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