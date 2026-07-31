Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Crisis CeutaAccidente AlcantarillaAvispón CartagenaAcueducto de PerínNegocios tradicionales Murcia
instagramlinkedin

Galica

El parricida confeso de A Coruña alega que cometió el crimen defendiendo a su abuela de una agresión

Adrián Parada, de 24 años, pasará este viernes a disposición judicial tras haber matado a su padre, supuestamente, con una escopeta

Vivienda de Aguiño en la que tuvo lugar el crimen, en la calle Vionta.

Vivienda de Aguiño en la que tuvo lugar el crimen, en la calle Vionta. / Suso Souto

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Ribeira

Adrián Parada, el joven de 24 años de Aguiño (Ribeira) que este miércoles confesó ante la Policía Nacional haber matado a su padre, pasará este viernes a disposición judicial para prestar declaración.

Como ya adelantó este diario, en sede policial confesó haber disparado a su padre, Alberto Parada, de 47 años, con una escopeta. Y también ante los investigadores alegó en su defensa que había cometido el crimen defendiendo a su abuela de la agresión que presuntamente estaría sufriendo en ese momento.

El acusado no ofreció resistencia cuando fue detenido por los agentes en el lugar de los hechos (la casa familiar, ubicada en la calle Vionta de Aguiño) y al parecer está colaborando con la Policía Nacional en el esclarecimiento de los hechos.

El arma del crimen, una escopeta, fue encontrada por los agentes en la vivienda.

Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar este miércoles a las dos de la tarde, cuando el detenido, presuntamente, mató a su padre disparándole en la cabeza.

Noticias relacionadas

A continuación, pidió a un vecino que avisase a los equipos de emergencias tras confesarle que había matado a su padre. "Le metí tres tiros en la cabeza", habría dicho al vecino, según relató una lugareña a este diario.

Fuente: El Correo Gallego

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las patrullas de apoyo de la Guardia Civil desaparecerán en septiembre
  2. Una familia lincha y mata a cuchilladas a un hombre bajo el puente de la autovía en Murcia: hay 8 detenidos
  3. Roban los cables del aire acondicionado del consultorio, el colegio y la biblioteca de La Palma en Cartagena
  4. La 'mancha blanca' del Mar Menor deja un desierto submarino y reduce de 21 a tres las especies de peces
  5. ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Murcia? Suben los sueldos de cara a 2027
  6. Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
  7. Un incendio devora la fábrica de Panadería Alfonso en Corvera
  8. Detenido en Murcia un estafador que engañaba a mayores con falsas ayudas públicas

Cardiología Fetal del hospital Los Arcos evalúa desde su creación a 43 pacientes embarazadas de alto riesgo

Cardiología Fetal del hospital Los Arcos evalúa desde su creación a 43 pacientes embarazadas de alto riesgo

Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior en octubre

Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior en octubre

Dos delicuentes se atrincheran con machetes y hachas tras ser pillados asaltando una vivienda en San Javier

Dos delicuentes se atrincheran con machetes y hachas tras ser pillados asaltando una vivienda en San Javier

Los nutricionistas coinciden: el aguacate es más saludable si lo combinas con estos alimentos

Los nutricionistas coinciden: el aguacate es más saludable si lo combinas con estos alimentos

Un nuevo hotel abre sus puertas en el centro comercial Thader: así es el "moderno y confortable" B&B con 75 habitaciones a estreno en Murcia

Un nuevo hotel abre sus puertas en el centro comercial Thader: así es el "moderno y confortable" B&B con 75 habitaciones a estreno en Murcia

“Hemos tenido que dejarlo”: la decisión sobre Llavín en Dog House que ha desatado una oleada de críticas en redes

“Hemos tenido que dejarlo”: la decisión sobre Llavín en Dog House que ha desatado una oleada de críticas en redes

Estas son las fiestas patronales de agosto en la Región de Murcia

Estas son las fiestas patronales de agosto en la Región de Murcia

Desmantelada una clínica de estética ilegal que ofrecía tratamientos sin titulación en la Región de Murcia

Desmantelada una clínica de estética ilegal que ofrecía tratamientos sin titulación en la Región de Murcia
Tracking Pixel Contents