Investigan la aparición de un cadáver en alta mar en aguas de Mazarrón

La Guardia Civil investiga la aparición de un cadáver en alta mar en aguas de Mazarrón, informan fuentes cercanas al caso. En concreto, el cuerpo sin vida fue localizado este viernes, a unas dos millas de la costa del citado municipio.

Al lugar se movilizaron agentes del Instituto Armado, así como miembros de Protección Civil. Una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil llevó el cuerpo a la Lonja de Pescadores del municipio. Se avisó a la autoridad judicial y el forense de guardia, profesional encargado de efectuar el diagnóstico de la causa y mecanismos de muerte, de las circunstancias en que se ha producido y de la data del deceso.

Un miembro de Protección Civil, junto al barco que trasladó a tierra el cuerpo. / Eva Ballesta Reche (Tele Satélite)

Los restos mortales de esta persona (no ha trascendido si se trata de un hombre o de una mujer) fueron trasladados en un furgón hasta el Instituto de Medicina Legal, para practicarle la autopsia y un examen forense en profundidad que arroje luz, en primer lugar, sobre su identidad.

Indagan en si era un migrante

Los cadáveres rescatados del mar se conservan en frío en la docena de cámaras que hay las morgues de la Región, tanto en la de Murcia como en la de Cartagena. La prioridad de los forenses: saber de quién se trata.

Con las pesquisas recién iniciadas, no se descarta que los restos pertenezcan a una persona que viajaba en una patera que trataba de alcanzar Europa. Varios fallecidos descubiertos desde hace tiempo en el mar permanecen sin identificar en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, donde se les lleva tras el hallazgo. Para que los cuerpos abandonen el centro, ha de reclamarlos alguna persona y dar su permiso el juez. Lo que ocurre con estos difuntos es que ni siquiera sus parientes saben que han muerto.