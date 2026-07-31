Detenido un hombre en San Javier tras romper la ventanilla de un coche para robar

Un hombre ha sido detenido en La Manga por intentar robar en un coche tras romper la ventanilla delantera. El turismo se encontraba, concretamente, en la Zona de Puerto Mayor.

Según fuentes policiales, el sujeto se cambió de ropa y escondió los objetos sustraídos en un arbusto -unas zapatillas deportivas valoradas en 130 euros y unas gafas de visión-. La Policía Local aclaró que los bienes robados fueron reconocidos como su propiedad por dos jóvenes que se encontraban en una playa cercana.

El presunto autor de los delitos fue detenido gracias a que varios ciudadanos alertaron al 112 durante los momentos en los que se produjo el intento de robo. Narran que sobre las 14 recibieron los primeros avisos de parte del 112. Posteriormente, fueron alertados del cambio de ropa del supuesto ladrón y de la zona en la que se escondió tras verse sorprendido por una de las personas que llamó a los servicios de emergencias.

Finalmente, los agentes llegaron al lugar de los hechos y detuvieron al sospechoso cuando intentaba alejarse de la playa. El hombre fue identificado como "B.M.". Asimismo, determinaron que el coche, un todoterreno color plata, presentaba la ventanilla delantera derecha rota y el habitáculo revuelto.

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El implicado fue detenido inmediatamente y trasladado al Cuartel de la Guardia Civil de Cabo de Palos, donde ha quedado a disposición judicial junto con los efectos incautados.