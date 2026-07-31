Desmantelada una clínica de estética ilegal que ofrecía tratamientos sin titulación en la Región de Murcia

No contaban con la preceptiva titulación ni habilitación profesional, pero ofrecían tratamientos estéticos como infiltraciones de ácido hialurónico y toxina botulínica (bótox). La Policía Nacional ha desmantelado en Cartagena una clínica de estética ilegal e investiga a un hombre y una mujer que alquilaban de forma temporal apartamentos turísticos en distintas ciudades. Entre ellas; Cartagena, Murcia, Alicante y Barcelona, desde donde desarrollaban su actividad, anunciándose en redes sociales donde publicaban las fechas y ubicaciones en las que prestarían sus servicios.

La investigación se inició tras la denuncia presentaba por una médica quien puso en conocimiento de los agentes la posible realización de tratamientos de medicina estética por personas que carecían de titulación y habilitación legalmente exigidas para ejercer este tipo de actividad sanitaria.

Una vez localizada la vivienda en Cartagena en la que en ese momento se estaban realizando los tratamientos, los agentes establecieron un dispositivo policial comprobando que en el interior se estaba desarrollando una consulta clandestina de medicina estética, identificando nueve clientas que se encontraban esperando para someterse a diferentes tratamientos.

En el registro del inmueble se intervino una importante cantidad de productos sanitarios y material médico, entre ellos 113 envases de ácido hialurónico, 14 envases de complejo neurotoxina purificada, 42 jeringuillas precargadas con productos inyectables, más de 200 agujas hipodérmicas, material para administrar insulina, viales de liporase y diverso instrumental empleado en procedimientos de medicina estética.

Como resultado de la operación, las dos personas responsables de la actividad han sido investigadas por un presunto delito de intrusismo profesional al considerar que realizaban actos propios de una profesión sanitaria sin reunir la capacitación y habilitación legalmente exigidas, la cual ejercían desde hacía cuatro años.

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de verificar que cualquier tratamiento de medicina estética sea realizado exclusivamente por profesionales sanitarios debidamente cualificados en centros autorizados que cumplan con las correspondientes garantías sanitarias.