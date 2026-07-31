Dos delicuentes se atrincheran con machetes y hachas tras ser pillados asaltando una vivienda en San Javier

Ocurrió en la madrugada del pasado domingo 26. Dos personas asaltaron una vivienda de San Javier cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil alertaron de ello. Una patrulla de la Benemérita se trasladó hasta la vivienda y comprobó in situ que habían fracturado la valla perimetral del inmueble y, posteriormente, una de las ventanas de la vivienda, para acceder a su interior con la intención de materializar un robo con fuerza.

En ese instante, los guardias civiles comprobaron que en el interior había varias personas por lo que, con ciertas medidas de seguridad y para evitar que alguien pudiera resultar lesionado, los integrantes de la patrulla instaron a los autores del robo a salir del inmueble e identificarse.

Los sorprendidos en la vivienda se opusieron a las indicaciones de los guardias civiles y llegaron a repeler cualquier tipo de acercamiento al inmueble de la patrulla con el uso de productos químicos y objetos contundentes, como hachas, machetes y una motosierra.

La patrulla de la Guardia Civil informó de la situación y la agresividad mostrada por los presuntos autores del robo y, poco después, recibieron refuerzos. Al lugar acudieron varias patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), que se encontraban en la zona del litoral murciano prestando servicio.

Los integrantes de la USECIC recabaron toda la información posible sobre los hechos acontecidos hasta su llegada y diseñaron un plan para efectuar una actuación rápida y, en la medida de lo posible, sin consecuencias.

Con el inmueble controlado, un nutrido grupo de guardias civiles con recursos técnicos específicos efectuó la entrada a la vivienda y efectuó la detención de las dos personas que se encontraban en su interior, como presuntas autoras de los delitos de robo con fuerza, atentado a agente de la autoridad, amenazas y desobediencia grave.

Con los presuntos autores del robo inmovilizados, los guardias civiles se incautaron de multitud de armas blancas y objetos contundentes, como machetes, hachas, espadas, corta-setos y varias herramientas.

La instrucción de las correspondientes diligencias por los hechos delictivos ahora esclarecidos permitió comprobar a los guardias civiles que se trataba de dos detenidos con una dilatada experiencia delincuencial, ya que ambos poseían numerosos antecedentes policiales, entre otros por delitos similares.