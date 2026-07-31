Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mancha blanca Mar MenorCadáver BarriomarCrisis migratoria CeutaSueldos Ayuntamiento de MurciaPuerto de Cartagena
instagramlinkedin

Sucesos

Una colisión entre una moto y una furgoneta se salda con dos muertos y cinco heridos en Alcantarilla

Los heridos están siendo atendidos en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) trabajando en el rescate de los ocupantes de la furgoneta-

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) trabajando en el rescate de los ocupantes de la furgoneta- / 112

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Ayala

Javier Ayala

Un accidente en la autovía A-7 a primera hora de la mañana entre una motocicleta y una furgoneta deja un balance negro: dos fallecidos y seis heridos leves. El 1-1-2 comenzó a recibir llamadas a las 5.43 horas informando del suceso y lo situaban en el kilómetro 578 de dicha autovía, en dirección hacia Alicante, y dentro del término municipal de Alcantarilla.

Los fallecidos son el conductor de la motocicleta y un ocupante de la furgoneta, de 39 y 45 años. Otros cinco hombres, de entre 27 y 35 años, fueron atendidos por los sanitarios y trasladados al hospital «Virgen de la Arrixaca» de Murcia, con heridas aparentemente leves.

Noticias relacionadas

Los llamantes señalaban que habían colisionado la motocicleta y la furgoneta y que había heridos y atrapados. Así, se movilizaron al lugar patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y 3 ambulancias (entre ellas una Unidad Móvil de Emergencias) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
  2. Roban las ruedas de dos coches de alta gama y le ponen cuatro ladrillos en Mar de Cristal en Cartagena
  3. Cartagena activa la vigilancia tras detectar el avispón oriental junto al Teatro Romano
  4. El cuartel de la Policía Local de Alhama de Murcia, cerrado por falta de personal: 'Llame al 112
  5. Un incendio devora la fábrica de Panadería Alfonso en Corvera
  6. Un juzgado de Murcia avala la sanción a un trabajador por decir que se iba a 'sacar la chorra' por el calor
  7. La Comunidad se rebela contra un nuevo mapa estatal de autobuses que 'margina' a la Región y multiplica las paradas a demanda
  8. A la venta una parcela de más de 7.800 m² en Torre Pacheco junto al lago artificial más grande de Europa

Una colisión entre una moto y una furgoneta se salda con dos muertos y cinco heridos en Alcantarilla

Una colisión entre una moto y una furgoneta se salda con dos muertos y cinco heridos en Alcantarilla

Directo | Ceuta amanece sin cesar el flujo de personas desde Marruecos y con miles de jóvenes deambulando por las calles

Directo | Ceuta amanece sin cesar el flujo de personas desde Marruecos y con miles de jóvenes deambulando por las calles

Escalar sobre el mar: el Psicobloc Master Series vuelve a A Coruña con GRAVITEO

Escalar sobre el mar: el Psicobloc Master Series vuelve a A Coruña con GRAVITEO

El delegado del Gobierno en Canarias pide preservar la relación con Marruecos en un "día complicado" por la crisis en Ceuta

El delegado del Gobierno en Canarias pide preservar la relación con Marruecos en un "día complicado" por la crisis en Ceuta

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El tiempo en Murcia: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Murcia: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Lorca: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Lorca: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

La Mancomunidad destina casi un millón de euros en renovar el acueducto de Perín en Cartagena

La Mancomunidad destina casi un millón de euros en renovar el acueducto de Perín en Cartagena
Tracking Pixel Contents