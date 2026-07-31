Sucesos
Una colisión entre una moto y una furgoneta se salda con dos muertos y cinco heridos en Alcantarilla
Los heridos están siendo atendidos en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia
Un accidente en la autovía A-7 a primera hora de la mañana entre una motocicleta y una furgoneta deja un balance negro: dos fallecidos y seis heridos leves. El 1-1-2 comenzó a recibir llamadas a las 5.43 horas informando del suceso y lo situaban en el kilómetro 578 de dicha autovía, en dirección hacia Alicante, y dentro del término municipal de Alcantarilla.
Los fallecidos son el conductor de la motocicleta y un ocupante de la furgoneta, de 39 y 45 años. Otros cinco hombres, de entre 27 y 35 años, fueron atendidos por los sanitarios y trasladados al hospital «Virgen de la Arrixaca» de Murcia, con heridas aparentemente leves.
Los llamantes señalaban que habían colisionado la motocicleta y la furgoneta y que había heridos y atrapados. Así, se movilizaron al lugar patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y 3 ambulancias (entre ellas una Unidad Móvil de Emergencias) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.
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