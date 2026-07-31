Atascos en la A-7 por un accidente múltiple con 8 vehículos implicados a la altura de Librilla en la Operación Salida en la Región.

Ocho vehículos se vieron implicados este viernes por la tarde en un accidente múltiple en la A-7, a la altura de Librilla, indican fuentes de Tráfico. Servicios de emergencia y profesionales de la Guardia Civil de Tráfico se desplazan al kilómetro 89,700 de la citada autovía.

De acuerdo con el 112, el siniestro vial ocurría sobre las 14.30 horas en la carretera que une la Región con Andalucía, "Servicios de emergencia movilizados. Faciliten acceso", solicitaban desde Emergencias. Al lugar se movilizaron efectivos de los Bomberos y al menos dos ambulancias del 061, detallaron testigos. El choque múltiple ocasionó retenciones en ambos sentidos.

234.700 desplazamientos previstos

Cabe recordar que la Dirección General de Tráfico prevé alrededor de 234.700 desplazamientos en la Comunidad de Murcia durante la operación especial del primero de agosto, que suponen el 9% del total previsto durante el octavo mes.

Este viernes por la mañana, en la misma autovía, un choque entre una moto una furgoneta segaba la vida de dos varones. El 112 comenzó a recibir llamadas a las 5.43 horas informando del suceso y lo situaban en el kilómetro 579,800 de la carretera, en dirección hacia Alicante, y dentro del término municipal de Alcantarilla.

A principios de julio, un joven murió y cinco personas más resultaron heridas al chocar dos coches en una carretera a la altura del municipio de Cartagena en el primer día de la Operación Salida del verano 2026. La cual tuvo un comienzo negro.