El peligroso delincuente 'El Gorreta' ya dormirá hoy en la cárcel de Murcia

El joven Jesús D. G., alias ‘El Gorreta', el delincuente que tiroteó a la Policía en San Pedro del Pinatar en mayo, ya dormirá este jueves en la cárcel. Después de pasar tres noches en los calabozos de la Policía, el sospechoso, al que le constaban 10 requisitorias por varios delitos, es este penúltimo día de julio trasladado al Juzgado de Guardia y, de ahí, será llevado a prisión.

Esposado por detrás y en pantalón corto, fue introducido en el vehículo policial que lo llevó a la Ciudad de la Justicia de Murcia. Cabe recordar que el sujeto fue detenido el lunes, sobre las once de la noche, en una vivienda el Polígono de La Paz de Murcia. "Se trata de la detención de uno de los delincuentes más peligrosos de la Región de Murcia", apuntaron entonces desde la Policía Nacional.

Momento en el que la Policía entra en la casa de La Paz donde se escondía el prófugo. / L. O.

Lo sacaron entre varios agentes del piso donde se ocultaba de noche, desnudo de cintura para arriba, y lo metieron en un 'zeta' rumbo a Comisaría. En su currículum cuenta con "tentativas de homicidio, robos con violencia en casas habitadas, vuelcos de droga a grupos criminales y otros delitos conexos".

Antidisturbios y drones para capturarlo

En el dispositivo para arrestarlo participaron los antidisturbios, esto es, profesionales de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que contaron con el apoyo de la Unidad de Medios Aéreos (los responsables de los drones) de la Jefatura Superior de Policía de Murcia.

Además de ser un delincuente, era un usuario de redes sociales. Se hizo conocido porque se grababa a sí mismo (y acto seguido subía el vídeo a internet) quemando los billetes que antes había robado, a fin de alardear del poco esfuerzo que le costaba conseguir dinero. Hacía directos calcinando el dinero o rompiendo en pedazos los billetes. "Todo a base de mis cojones", escribía, sobre una foto de un montón de fajos.

Tiroteo en San Pedro del Pinatar

Corría el quinto mes del año cuando el sujeto fue cercado por la Policía en el municipio costero de San Pedro del Pinatar y, para evitar ser detenido, la emprendió a tiros contra los agentes y huyó. Tras los disparos, se deshizo del arma de fuego y logró dar esquinazo a los agentes no solo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, sino del Grupo Operativos Especial de Seguridad (GOES), que se movilizaron desde Valencia la población de Lo Pagán para intentar cazarlo.

La intervención policial llevaba tiempo preparándose, por lo que la unidad de élite policial ya tenía conocimiento de que tendría que desplazarse hasta la población del litoral, donde la Policía había descubierto que se encontraba Jesús. Sin embargo, el sospechoso, muy violento, no dudó en desenfundar la pistola y hacer frente a los agentes fuertemente armados que acudieron al operativo. Afortunadamente, tuvo mala puntería y ninguno de los efectivos policiales resultó herido.