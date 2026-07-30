Sucesos
Parte de la casa se derrumbó bajo sus pies: rescatan a un hombre encamado en Villanueva
El suelo de la entrada y parte de la escalera cedieron sobre el sótano, donde los bomberos rescataron al afectado y a dos animales sin que hubiera heridos
La madrugada dio un sobresalto a los ocupantes de una vivienda de Villanueva del Río Segura después de que el suelo de la entrada cediera sobre el sótano y dejara atrapado a un hombre encamado.
El aviso llegó al Centro de Coordinación de Emergencias 112 a las 5.52 horas. En el interior de la casa había dos personas. Una de ellas consiguió salir por sus propios medios, pero la otra no podía abandonar el sótano porque parte de la escalera también se había derrumbado.
Los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia se desplazaron hasta el inmueble y lograron acceder a la zona afectada para sacar al hombre encamado con seguridad. Durante la intervención también rescataron a dos animales que permanecían en la vivienda.
A las 7.17 horas, los efectivos daban por finalizada la operación. Pese a la aparatosidad del derrumbe y a la tensión vivida durante más de una hora, no hubo que lamentar heridos.
Los servicios sanitarios fueron movilizados de forma preventiva, aunque finalmente ninguna de las personas implicadas necesitó asistencia médica.
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