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Un incendio en Alguazas calcina solares abandonados y deja una humareda visible a kilómetros

El fuego se ha producido a apenas 100 metros de unas viviendas

Incendio en Alguazas.

Incendio en Alguazas. / Micaela Fernández

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Micaela Fernández

Javier Ayala

Un incendio forestal iniciado esta tarde en Alguazas ha puesto en alerta a los vecinos de unas viviendas próximas al lugar, que se encontraban a apenas 100 metros de las llamas. A pesar de la intensa humareda, no han tenido que ser desalojadas.

El fuego se originaba poco antes de las 7 de la tarde en una zona cercana al camino del Colmenar, en unos solares abandonados y con abundante maleza. El intenso humo ha generado bastante expectación debido a su visibilidad a kilómetros.

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