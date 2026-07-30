Sucesos
Un incendio en Alguazas calcina solares abandonados y deja una humareda visible a kilómetros
El fuego se ha producido a apenas 100 metros de unas viviendas
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Un incendio forestal iniciado esta tarde en Alguazas ha puesto en alerta a los vecinos de unas viviendas próximas al lugar, que se encontraban a apenas 100 metros de las llamas. A pesar de la intensa humareda, no han tenido que ser desalojadas.
El fuego se originaba poco antes de las 7 de la tarde en una zona cercana al camino del Colmenar, en unos solares abandonados y con abundante maleza. El intenso humo ha generado bastante expectación debido a su visibilidad a kilómetros.
Intervenían dos unidades de Bomberos del Consorcio con 4 camiones, Policía Local y Guardia Civil. Actualmente ya se encuentra controlado
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