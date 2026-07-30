Hallan un cadáver cosido a cuchilladas bajo la autovía en Murcia: hay seis personas detenidas

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver fue hallado, con aparentes signos de violencia, en el municipio de Murcia, informan fuentes cercanas al caso. Una primera inspección ocular reveló heridas de arma blanca, apuntan las mismas fuentes.

Sobre las once y media de la noche de este miércoles apareció el cuerpo, por la zona del mercado de La Innovadora, bajo la autovía. En concreto, se trataría de la zona de San Pío y Barriomar.

Fue un testigo el que dio la voz de alarma: había un hombre lleno de sangre e inconsciente debajo del puente de la autovía. Por las lesiones que presentaba, el vecino ya se percató de que estaba apuñalado.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Nacional, así como la autoridad judicial y el forense de guardia. Los restos mortales fueron trasladados en un furgón hasta el Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que la autopsia confirme la causa del deceso.

La Policía practicó horas después varios arrestos. Fuentes próximas al caso detallaron que hay, por el momento, seis personas detenidas. Los arrestados, que iban llenos de sangre cuando fueron localizados, son españoles y parientes entre sí.

Según se investiga, el hombre que acabó muerto se dedicaba a "cobrar deudas", agredió a un hombre con el que tenía asuntos de dinero y familiares de este hombre reaccionaron hasta el punto de que lo lincharon.

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