Sucesos
Detenido en Murcia un estafador que engañaba a mayores con falsas ayudas públicas
El arrestado, con 70 detenciones anteriores, acumulaba cinco órdenes de búsqueda y habría obtenido más de 2.500 euros
L.O.
La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre reclamado por cinco órdenes judiciales y policiales de búsqueda y detención por su presunta implicación en varios delitos de estafa y hurto cometidos en distintos puntos de la Región de Murcia y Zaragoza.
Según la investigación, el detenido seleccionaba principalmente a personas mayores o especialmente vulnerables. Se acercaba a ellas, se ganaba su confianza y les ofrecía ayuda para tramitar supuestas subvenciones o prestaciones económicas que, en realidad, no existían.
El hombre convencía a sus víctimas de que, para acceder de forma inmediata a esas ayudas, debían ingresar previamente una cantidad de dinero en un cajero automático. Las acompañaba hasta la entidad bancaria y, en algunos casos, realizaba él mismo la operación para que el dinero terminara en cuentas vinculadas a la estafa.
En uno de los hechos investigados, acompañó a una víctima a retirar efectivo con el pretexto de ayudarla. Cuando el cajero dispensó el dinero, se apoderó de él y huyó del lugar.
Las pesquisas permitieron esclarecer cuatro estafas y un delito de hurto, con un perjuicio económico total superior a los 2.500 euros.
Una vez identificado, los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda que permitió localizarlo y detenerlo en la ciudad de Murcia.
El arrestado acumula 70 detenciones anteriores, la mayoría relacionadas con delitos de estafa. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso inmediato en prisión provisional.
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