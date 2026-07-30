El cadáver encontrado debajo de un puente en Murcia presentaba más de 30 puñaladas

El hombre que fue encontrado muerto bajo un puente de la autovía en Murcia este miércoles por la noche presentaba más de 30 cuchilladas por todo su cuerpo, informan fuentes cercanas a la investigación. A falta del resultado definitivo de la autopsia, se sospecha que el hombre murió como consecuencia de un shock hipovolémico debido a la pérdida masiva de sangre.

Salpicaduras de sangre en el asfalto entre coches aparcados eran aún visibles este jueves por la mañana, horas después del crimen. Un testigo el que dio la voz de alarma: había un varón lleno de sangre e inconsciente debajo del puente de la autovía. Por las lesiones que presentaba, se percató de que había sido apuñalado.

Al lugar se movilizaron sanitarios en una ambulancia del 061, aunque solo pudieron confirmar que el hombre estaba muerto. Se desplazaron, igualmente, agentes de la Policía Local y de la Nacional, y se dio el aviso a la autoridad judicial y el forense de guardia. Los restos mortales del hombre, de origen magrebí, fueron trasladados en un furgón hasta el Instituto de Medicina Legal de Murcia.

Media docena de detenidos

La Policía practicó momentos después del descubrimiento del cadáver varios arrestos. Fuentes próximas al caso detallaron que hay, por el momento, seis personas detenidas, aunque serían tres las principales sospechosas. Los capturados, que iban llenos de sangre cuando fueron localizados, son españoles y parientes entre sí.

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Según se investiga, el hombre que acabó muerto se habría peleado con uno de los miembros de esta familia, un varón de nombre Pedro. De la pelea previa entre los dos varones, surgió el linchamiento mortal, en el que habrían participado, presuntamente, parientes de Pedro. La Policía trata de determinar cuál fue el grado de implicación de cada uno de los implicados en la riña en la misma y si todos llegaron a apuñalar a la víctima.