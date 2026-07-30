Buscan a Lucía, una chica de 15 años desaparecida en Lorquí: "Se la llevaron en un coche"

La Guardia Civil investiga la desaparición de Lucía, una joven de 15 años que falta de su casa del municipio murciano de Lorquí desde el pasado 18 de julio, confirman fuentes del Cuerpo. Aunque los profesionales sospechan que se trata de una fuga voluntaria, al ser la chica menor de edad se la busca y se trata de identificar el automóvil al cual subió.

Se sabe que se montó en un coche porque así lo captaron grabaciones de cámaras de seguridad. Sin embargo, en las imágenes no se aprecia que nadie ejerciese violencia sobre la adolescente. La Benemérita no investiga un rapto por la fuerza, sino una desaparición voluntaria, insisten las mismas fuentes.

"Una angustia que no puedo vivir"

"Llevo una angustia que no puedo vivir", dice la madre de Lucía, en conversación con este diario. Según esta mujer, sobre las ocho de la tarde se despidió de su hija en un parque y la menor se dirigió a su domicilio, pero no llegó nunca al mismo. Eso aconteció el sábado pasado, el 18 de julio. La vecina fue informada de las imágenes de las cámaras en las que se ve a su hija entrar al turismo y la reconoció: era Lucía. "Abrieron la puerta de atrás y se la llevaron", sostiene la madre.

El Centro Nacional de Desaparecidos mantiene abierta la ficha referente a esta vecina de Lorquí. En la misma se precisa que la chica mide 1,50 y pesa 45 kilos. Es de constitución delgada y tiene tanto los ojos como el pelo de color negro.

Desde el Cuerpo recuerdan que las personas que hipotéticamente estén dando cobijo a esta joven podrían incurrir en un delito, al tratarse de una menor de edad. Si alguien tiene algún tipo de información sobre el paradero de la joven, puede ponerse en contacto con la Guardia Civil o telefonear al 112, Teléfono Único de Emergencias.

La grandísima mayoría de las desapariciones son voluntarias, se solucionan en los primeros días y se encuentra a la persona en perfecto estado. Fuentes policiales recuerdan que no es cierto que tengan que pasar 24 horas para buscar a alguien: cuanto antes se ponga la denuncia, antes se empieza a buscar.