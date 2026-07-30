Sucesos
Accidente mortal en la N-340 de Lorca: un peatón muere atropellado por una motocicleta
El siniestro ocurrió a la altura del barrio de Los Ángeles y el motorista, de 45 años, fue trasladado al hospital Rafael Méndez
Un hombre falleció anoche tras ser atropellado por una motocicleta en la carretera N-340, a la altura del barrio de Los Ángeles de Lorca.
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió varias llamadas a las 22.59 horas alertando de un accidente en el kilómetro 596 de la vía. Según los avisos, una motocicleta había arrollado a un peatón y había dos personas heridas.
Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local y ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
Los sanitarios no pudieron salvar la vida del peatón, un hombre que no portaba documentación y que falleció en el acto.
El conductor de la motocicleta, de 45 años, fue estabilizado por los servicios de emergencia y trasladado al hospital Rafael Méndez de Lorca.
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