Accidente mortal en la N-340 de Lorca: un peatón muere atropellado por una motocicleta

Un hombre falleció anoche tras ser atropellado por una motocicleta en la carretera N-340, a la altura del barrio de Los Ángeles de Lorca.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió varias llamadas a las 22.59 horas alertando de un accidente en el kilómetro 596 de la vía. Según los avisos, una motocicleta había arrollado a un peatón y había dos personas heridas.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local y ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los sanitarios no pudieron salvar la vida del peatón, un hombre que no portaba documentación y que falleció en el acto.

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El conductor de la motocicleta, de 45 años, fue estabilizado por los servicios de emergencia y trasladado al hospital Rafael Méndez de Lorca.