Lorca
Dos socorristas fuera de servicio rescatan a dos bañistas atrapados por una corriente en Calnegre
Los dos hombres, de unos 50 años, fueron auxiliados en una zona rocosa después de que hubiera finalizado el horario de vigilancia
Los socorristas del Servicio de Emergencias Municipal de Lorca rescataron en la tarde de ayer a dos hombres de unos 50 años que habían quedado atrapados por una corriente en una zona rocosa de la cala de Calnegre.
La intervención se produjo alrededor de las 19.35 horas, una vez finalizado el horario ordinario de vigilancia y salvamento en las playas. Sin embargo, varios socorristas permanecían todavía en las inmediaciones y detectaron rápidamente que dos bañistas tenían serias dificultades para salir del agua.
Dos efectivos se desplazaron de inmediato hasta la zona, mientras que otros dos socorristas que se encontraban en el agua localizaron a las personas en apuros. La actuación se desarrolló de manera coordinada debido al oleaje y a la proximidad de las rocas.
Dos de los rescatadores atendieron al bañista que se encontraba en la zona de mayor riesgo, mientras que un tercer socorrista asistió al segundo afectado, situado en un punto menos expuesto. Ambos fueron remolcados hasta un lugar seguro.
Tras ser sacados del agua, los dos hombres se encontraban conscientes, aunque presentaban un importante agotamiento físico. Uno de ellos mostraba síntomas evidentes de extenuación y sufría una pequeña herida en un brazo, provocada al golpearse contra las rocas cuando intentaba salir del agua. La lesión fue atendida por los propios socorristas.
El concejal de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, José Martínez, ha destacado que la rapidez, la preparación técnica y la coordinación de los profesionales permitieron resolver el rescate con éxito y evitar consecuencias más graves.
El Consistorio lorquino ha reconocido la profesionalidad y el compromiso de los socorristas y ha subrayado la importancia de mantener la atención y la capacidad de respuesta incluso después de finalizar el horario habitual de vigilancia.
Tras este suceso, el Servicio de Emergencias y Protección Civil ha recordado la necesidad de bañarse en playas vigiladas, respetar las banderas y evitar las zonas rocosas o con corrientes. También recomienda no sobreestimar la capacidad física, regresar a la orilla antes de sentir cansancio, no entrar al agua después de consumir alcohol y mantener a los menores bajo la supervisión permanente de un adulto.
Ante cualquier situación de peligro, se debe avisar a los socorristas o llamar al 112, sin intentar realizar un rescate si no se cuenta con la formación adecuada.
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