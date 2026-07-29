Dos perros abandonados al límite en Mazarrón: uno sobrevive y otro tiene que ser sacrificado

La Guardia Civil investiga al propietario de dos perros localizados en una finca de Mazarrón por un presunto delito contra los animales. Los agentes rescataron a un pastor alemán en grave estado de desnutrición y abandono, mientras que una perra de raza bodeguero tuvo que ser sacrificada debido a las extremas condiciones en las que fue encontrada.

La investigación comenzó después de que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) recibiera un aviso ciudadano sobre la presencia de dos animales que permanecían en una finca del municipio en condiciones presuntamente incompatibles con su bienestar.

Los especialistas inspeccionaron el terreno y comprobaron que ambos perros presentaban un avanzado estado de desnutrición y un importante deterioro físico.

La perra bodeguero fue trasladada de urgencia a un centro veterinario, donde los profesionales detectaron un cuadro de caquexia extrema, deshidratación, anemia, lesiones cutáneas generalizadas y otras patologías graves. Ante su estado, tuvo que ser sometida a eutanasia por motivos humanitarios.

El segundo animal, un pastor alemán, también fue rescatado y atendido en una clínica veterinaria. La exploración reveló un severo estado de caquexia, lesiones dermatológicas, parásitos y distintas afecciones compatibles con un prolongado periodo de abandono. El centro inició de inmediato el tratamiento correspondiente.

Tras recabar los indicios, la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Águilas identificó al responsable de los animales. El hombre ha sido investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal por la omisión de los cuidados legalmente exigibles.

Además de las diligencias remitidas a la autoridad judicial, la Guardia Civil ha formulado varias denuncias administrativas por posibles infracciones de la normativa sobre animales de compañía.

El pastor alemán rescatado ha quedado a disposición del Ayuntamiento de Mazarrón, como administración competente en esta materia.

La Guardia Civil recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para detectar posibles casos de maltrato o abandono. Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos similares puede comunicarlo a través del teléfono 062, del correo electrónico del Seprona o de los canales oficiales del cuerpo.

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El instituto armado mantiene desde 2017 la campaña #YoSíPuedoContarlo, con la que busca concienciar sobre la responsabilidad que supone tener un animal y fomentar la denuncia de conductas contrarias a su bienestar.