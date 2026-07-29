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Varios detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en varios puntos de Menorca y la Penínusla

Imagen de recurso de un coche de la Policía Nacional

Imagen de recurso de un coche de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL

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EP

Palma de Mallorca

La Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han detenido a varias personas y han registrado diversas viviendas en el marco de una operación contra el tráfico de drogas que este miércoles se está llevando a cabo en diversos puntos de Menorca y de la Península.

Por lo que respecta a Menorca, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación, los agentes han actuado desde primera hora de la mañana en Maó, Ciutadella y otros puntos de la isla.

La operación conjunta, por el momento, se ha saldado con la detención de varias personas y el registro de múltiples domicilios de Menorca.

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La investigación, que ha sido declarada bajo secreto de sumario, gira en torno al tráfico de sustancias estupefacientes, aunque por el momento se desconocen más detalles.

Fuente: El Periódico

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