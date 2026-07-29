Sucesos
Un incendio devora la fábrica de Panadería Alfonso en Corvera
Hasta 23 efectivos de Bomberos Murcia trabajan en el lugar para terminar de extinguirlo
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Un incendio ha calcinado, a última hora de esta tarde, la fábrica de Panadería Alfonso, ubicada en el paraje de Casas del Tío Roque de Corvera. La propagación de las llamas ha provocado que la nave colapse y se venga abajo el techo.
Varias llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia alertaban de la presencia del fuego. Hasta 23 bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia se han desplazado a la zona, logrando controlar el incendio. En un principio, no se han producido daños personales, pero la nave ha quedado completamente calcinada.
(en ampliación)
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