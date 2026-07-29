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Cocaína, machetes y clientes a todas horas: cae un narcopiso en Molina de Segura con cinco detenidos

La Policía Nacional intervino dosis de cocaína, dinero en efectivo, balanzas de precisión y varias armas blancas en una vivienda de la calle Obispo Frutos Valiente.

Una de las detenidas durante la operación desarrollada por la Policía Nacional en Molina de Segura

Una de las detenidas durante la operación desarrollada por la Policía Nacional en Molina de Segura / Policía Nacional

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Joaquín Vallés

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas acusadas de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal organizado tras desmantelar un narcopiso situado en Molina de Segura. La vivienda, localizada en la calle Obispo Frutos Valiente, se había convertido en un activo punto de venta de estupefacientes y estaba generando problemas de inseguridad en la zona.

La operación supone una nueva fase del dispositivo puesto en marcha por la Comisaría de Policía Nacional de Molina de Segura para localizar y desactivar los narcopisos instalados en el municipio durante los últimos meses.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando los agentes detectaron que el inmueble era utilizado para la venta al menudeo de cocaína, hachís y marihuana. Según las pesquisas policiales, la vivienda registraba un trasiego constante de consumidores durante todo el día.

Tras obtener la correspondiente autorización judicial, los agentes entraron y registraron el domicilio. Durante la intervención fueron arrestadas cinco personas y se localizaron varias dosis de cocaína preparadas para su venta, además de otras sustancias destinadas a su manipulación para obtener base de coca.

Durante la operación se intervino anotaciones relacionadas con la compra y venta de drogas, balanzas de precisión y dinero en efectivo

Durante la operación se intervino anotaciones relacionadas con la compra y venta de drogas, balanzas de precisión y dinero en efectivo / Policía Nacional

En el interior del inmueble también se intervinieron anotaciones relacionadas con la compra y venta de drogas, balanzas de precisión, dinero en efectivo, varios machetes y otras armas blancas.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal organizado.

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Por su parte, la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Molina de Segura ha procedido al precinto y cierre cautelar de la vivienda por motivos de seguridad y salubridad pública.

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