Crimen machista
Los Mossos buscan a un sospechoso de asesinar a su mujer delante de sus hijos en Barcelona
La víctima habría muerto a consecuencia de heridas por arma blanca
Germán González
Nuevo crimen machista en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra buscan a un hombre por presuntamente matar a su pareja en la calle Andrade, en el Distrito de Sant Marti de Barcelona. Los agentes han recibido un aviso por la agresión sobre las 19:47 horas y han acudido al domicilio de la víctima.
Varias patrullas han acudido a la vivienda y han localizado a la mujer herida de gravedad. También se han desplazado varias ambulancias que han atendido a la víctima pero no han podido hacer nada para salvarle la vida. Fuentes policiales han explicado a este medio que la víctima habría sufrido una agresión con arma blanca y que estarían sus hijos en la vivienda cuando se produjo el ataque.
Tras cometer el crimen, el sospechoso, de origen sudamericano, ha escapado en coche, aunque los agentes sospechan que después lo ha dejado y ha seguido su huida a pie. Los Mossos han establecido un dispositivo para atraparlo. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policía catalana ha iniciado pesquisas para conocer los detalles de este crimen, aunque se trata como una muerte machista.
Es el tercer feminicidio este año en Cataluña, el primero que se comete en Barcelona en lo que llevamos de 2026. A mediados de mayo una mujer hondureña de 32 años murió acuchillada por su expareja y en plena calle de Figueres. El hombre, de 48 años y nacionalidad española, ya había sido condenado en otras ocasiones por el violencia machista. Ella había ido al juzgado para declarar contra él y el sospechoso la apuñaló repetidamente en el parque, para luego lavarse la sangre de las manos en una fuente pública.
En marzo pasado murió una mujer en el Hospital Verge de Cinta de Tortosa tras estar varias semanas ingresada al recibir una paliza de su pareja. Los dos eran vecinos de esta localidad.
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Fuente: El Periódico
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