Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obra pública MurciaRayas MediterráneoCárcel orden de alejamientoPedro Benito Real MurciaAlcaraz récord
instagramlinkedin

Catástrofe

Un incendio de unas 1.000 hectáreas sigue activo en Portugal a 20 kilómetros de España

Las llamas siguen avanzando en el centro de Portugal mientras el país mantiene activado el riesgo máximo de incendios

España recibe apoyo de Portugal, Grecia e Italia para hacer frente a los incendios

España recibe apoyo de Portugal, Grecia e Italia para hacer frente a los incendios

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Lisboa

Un incendioque ha quemado hasta ahora alrededor de 1.000 hectáreas sigue activo este martes en el municipio portugués de Guarda, a unos 20 kilómetros en línea recta de la frontera con España, y concentra el mayor dispositivo de extinción desplegado en Portugal.

El fuego comenzó el lunes en una zona de matorral de Rochoso e Monte Margarida y mantiene dos frentes durante la mañana, combatidos por 282 efectivos, 87 vehículos y un medio aéreo, según los datos disponibles a las 09:00 hora local (08:00 GMT).

La superficie quemada es todavía una estimación provisional obtenida mediante datos de los satélites VIIRS y MODIS y no una cifra validada por el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques.

Portugal contabilizaba a esa hora 39 incendios activos, aunque solo nueve continuaban en curso: siete estaban en resolución y 23 bajo vigilancia. En total permanecían movilizados 939 efectivos, 288 vehículos y dos medios aéreos.

Los otros dos grandes despliegues correspondían a fuegos que habían evolucionado favorablemente. En Penafiel, en el distrito de Oporto, permanecían 210 efectivos y 71 vehículos, y en Vila Verde, en Braga, trabajaban 118 operativos y 33 vehículos. No se han divulgado estimaciones fiables de la superficie quemada en estos dos incendios.

Otro fuego activo en Cinfães, en el distrito de Viseu, movilizaba 37 efectivos y nueve vehículos. El resto de las operaciones en curso era de menor dimensión.

Al menos siete bomberos han resultado heridos desde el lunes en las tareas de extinción en Guarda y Vila Verde.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera mantiene este martes en peligro máximo de incendio todos los distritos del norte y centro del país, además de Beja y Faro. La mayor parte del resto del territorio presenta un riesgo muy elevado, que se mantendrá durante los próximos días.

La emergencia coincide con los grandes incendios que afectan en la Península Ibérica, especialmente en Madrid, Ávila y Toledo. Portugal ha enviado a España 134 efectivos y 41 vehículos, después de recibir ayuda española a comienzos de julio durante el incendio de Vouzela.

Francia combate también grandes fuegos en Gironda y Las Landas, dentro de una ola de incendios que ha obligado a varios países a movilizar recursos a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

La policía de Portugal ha detenido este año a 155 personas por incendios forestales

La Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal detuvo a 155 personas por delitos de incendio forestal entre el comienzo de este año y el 27 de julio, según informó este martes la institución, que mantiene un dispositivo de vigilancia, fiscalización e investigación para prevenir y combatir los fuegos rurales.

Con motivo del Día Mundial de la Conservación de la Naturaleza, la GNR señaló, en un comunicado, que durante 2025 registró en todo el país 5.301 delitos de incendio forestal, además de 88 delitos de contaminación y 11 relacionados con daños contra la naturaleza.

Noticias relacionadas

La institución destacó el papel de su Servicio de Protección de la Naturaleza y del Medio Ambiente (SEPNA), que actúa como policía ambiental portuguesa y se ocupa de vigilar, investigar y denunciar las infracciones de la legislación sobre el medioambiente y el patrimonio natural.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia
  2. Tres personas terminan en el hospital tras sufrir un accidente en Juan de Borbón, en Murcia
  3. Muere un hombre de 64 años al ahogarse en la piscina municipal del Infante en Murcia
  4. Cortes totales al tráfico en Ronda Sur, Espinardo y Reino de Murcia: consulta las calles afectadas por las obras de Red Eléctrica
  5. Aficionados del Real Murcia, FC Cartagena y Águilas, pendientes del ‘Pacto de los 15 €’ en Primera RFEF
  6. Alarma por una vivienda en llamas en un carril de la huerta de Murcia
  7. Una investigación de la Arrixaca tratará de determinar cómo se ‘apaga’ el cerebro
  8. El río Segura ya discurre por el meandro del Vivillo en Murcia: los futuros senderos y el nuevo cauce toman forma

Otro revés al biogás en la Región de Murcia: Totana rechaza el interés público y entierra el proyecto

Otro revés al biogás en la Región de Murcia: Totana rechaza el interés público y entierra el proyecto

Buscan a más víctimas de un sujeto que instaló una cámara en unos baños femeninos de Murcia y grabó las partes íntimas de numerosas mujeres

Buscan a más víctimas de un sujeto que instaló una cámara en unos baños femeninos de Murcia y grabó las partes íntimas de numerosas mujeres

Estas son las cinco películas que se proyectarán en el cine de verano de Murcia esta semana

Estas son las cinco películas que se proyectarán en el cine de verano de Murcia esta semana

El tabaco también discrimina entre ricos y pobres

El tabaco también discrimina entre ricos y pobres

'El Gorreta', el delincuente que tiroteó a la Policía en San Pedro del Pinatar, se escondía en el Polígono de La Paz de Murcia: ya está detenido

'El Gorreta', el delincuente que tiroteó a la Policía en San Pedro del Pinatar, se escondía en el Polígono de La Paz de Murcia: ya está detenido

Antelo y Virginia Martínez exigen activar el Registro de Agentes Inmobiliarios para dar seguridad al sector y facilitar el acceso a la vivienda

Antelo y Virginia Martínez exigen activar el Registro de Agentes Inmobiliarios para dar seguridad al sector y facilitar el acceso a la vivienda

La ciencia explica por qué perros y gatos pueden reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo

La ciencia explica por qué perros y gatos pueden reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo

La Región bate su récord histórico de trabajadores en un segundo trimestre pese a que el paro repunta en 3.000 personas

La Región bate su récord histórico de trabajadores en un segundo trimestre pese a que el paro repunta en 3.000 personas
Tracking Pixel Contents