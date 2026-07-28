'El Gorreta', el delincuente que tiroteó a la Policía en San Pedro del Pinatar, se escondía en el Polígono de La Paz de Murcia: ya está detenido

Jesús D. G., alias ‘El Gorreta', el delincuente que tiroteó a la Policía en San Pedro del Pinatar en mayo, se escondía en el Polígono de La Paz de Murcia y ya está detenido: cayó este lunes, sobre las once de la noche, en un operativo en el que participaron numerosas unidades del Cuerpo Nacional de Policía, confirman desde la Jefatura Superior. "Se trata de la detención de uno de los delincuentes más peligrosos de la Región de Murcia", subrayan desde el Cuerpo.

Cabe recordar que este sujeto, español de 30 años de edad, tenía en vigor hasta 10 órdenes de busca y captura por distintos hechos delictivos, entre ellos tentativas de homicidio. En concreto, detallan desde la Policía, "tentativas de homicidio, robos con violencia en casas habitadas, vuelcos de droga a grupos criminales y otros delitos conexos".

En el dispositivo para arrestarlo participaron los antidisturbios, esto es, profesionales de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que contaron con el apoyo de la Unidad de Medios Aéreos (los responsables de los drones) de la Jefatura Superior de Policía de Murcia. El sospechoso ya está en dependencias policiales y pasará a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia en las próximas horas. De ahí, dado la cantidad de requisitorias que tiene en su haber, y debido a la gravedad de los delitos que se le imputan, previsiblemente irá directo a la cárcel.

Además de ser un delincuente, era un usuario de redes sociales. Se hizo conocido porque se grababa a sí mismo (y acto seguido subía el vídeo a internet) quemando los billetes que antes había robado, a fin de alardear del poco esfuerzo que le costaba conseguir dinero. Hacía directos quemando el dinero o rompiendo en pedazos los billetes. "Todo a base de mis cojones", escribía, sobre una foto de un montón de fajos

Hirió a un policía y huyó

Lo que pasó en mayo fue que fueron a por él, tras localizarlo en el municipio costero, y el sujeto la emprendió a tiros contra los agentes y huyó. Tras los disparos, se deshizo del arma de fuego y logró dar esquinazo a los agentes no solo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, sino del Grupo Operativos Especial de Seguridad (GOES), que se movilizaron desde Valencia la población de Lo Pagán para intentar cazarlo.

La intervención policial llevaba tiempo preparándose, por lo que la unidad de élite policial ya tenía conocimiento de que tendría que desplazarse hasta la población del litoral, donde la Policía había descubierto que se encontraba este sujeto. Sin embargo, el sospechoso, muy violento, no dudó en desenfundar la pistola y hacer frente a los agentes fuertemente armados que acudieron al operativo. Afortunadamente, ninguno de los efectivos policiales resultó herido por los disparos de este delincuente.

Currículum delictivo

El historial delictivo de este chico incluye detenciones en los años 2017 y 2020. Cuando lo arrestaron ese año, el de la pandemia, en su casa guardaba un AK-47 y un subfusil, que resultaron ser simulados. Sonado fue su arresto en 2021 junto a la 'banda del Conejo', la que atracó la joyería de Nueva Condomina en moto en 2021. Cuando se le arrestó por este caso (en un operativo policial que tuvo lugar en la pedanía de Patiño), el joven se descolgó desde la ventana de una vivienda al sentirse acorralado por la Policía.

Cuando se fijó la vista oral por este atraco, en abril de 2023, El Gorreta no se presentó en el Palacio de Justicia de Murcia: fue declarado en rebeldía y no sale en la sentencia, que se dictó por conformidad. Después de dos años en paradero desconocido, en 2024 el individuo fue arrestado otra vez, en esta ocasión en la vecina provincia de Alicante. Tras pasar a disposición judicial, salió libre de nuevo.