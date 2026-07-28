Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes

Un trabajador de la empresa concesionaria de la autopista AP-7 ha sido detenido en Mazarrón como presunto autor de un delito continuado de estafa tras apropiarse, supuestamente, de más de 1.200 euros mediante la manipulación del sistema de cobro de peajes, informa la Guardia Civil en una nota de prensa. El sospechoso está en libertad con cargos, a la espera de ser llamado por la autoridad judicial.

La bautizaron como operación ‘Enlazado’ y empezó en junio, "cuando los servicios jurídicos de la empresa concesionaria de la autopista AP-7, que une Cartagena con el municipio almeriense de Vera, presentaron una denuncia por unas supuestas estafas", detalla el Cuerpo.

"En los primeros pasos de la operación, los guardias civiles recabaron toda la información posible sobre los hechos delictivos denunciados, que fueron verificados, e identificaron a su presunto autor, un empleado con una dilatada trayectoria en la empresa", prosigue la nota.

"Se apropiaba de la diferencia"

Según detectaron los investigadores, "simulaba y falseaba en el sistema de peaje que un vehículo realizaba un determinado trayecto". "Para iniciar el engaño, tenía que existir un usuario que realizara el pago en efectivo. Entonces, el empleado utilizaba un tique correspondiente a otro tránsito de origen más cercano a la salida, cuando, realmente, el usuario había realizado un trayecto más largo", concreta la Benemérita.

Así, "en estos casos, el empleado se apropiaba de la diferencia de tarifa entre el peaje abonado por el usuario y la tarifa del trayecto más corto simulado y falseado por el cobrador en el sistema mediante la introducción del tique en el lector de tiques correspondiente a otro vehículo".

Cuando fueron a detenerlo a su puesto de trabajo, los agentes comprobaron in situ "cómo el empleado se disponía a cobrar a un usuario de la autopista y tenía a su disposición dos tiques, el que le había proporcionado el citado usuario y otro que era de menor cuantía que tenía escondido junto a otros para llevar a cabo una de tantas operaciones fraudulentas de estafa". Lo pillaron casi in fraganti.