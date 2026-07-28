Buscan a más víctimas de un sujeto que instaló una cámara en unos baños femeninos de Murcia y grabó las partes íntimas de numerosas mujeres

Un joven del 26 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos tras ser sorprendido utilizando un dispositivo de grabación oculto en los baños de una sala de estudio de Sangonera La Seca, en Murcia, informa la Policía Nacional en una nota de prensa.

La investigación se inició en junio, cuando una joven se personó en la Comisaría de Policía Nacional de Alcantarilla para entregar un bolígrafo equipado con una cámara oculta que había localizado en los aseos de la mencionada sala de estudio.

"Tras analizar el contenido almacenado en el dispositivo, los investigadores comprobaron que la cámara había sido colocada enfocando directamente el urinario femenino", por lo que "quedaron registradas imágenes de varias mujeres en las que se apreciaban con nitidez sus zonas íntimas", prosiguen desde el Cuerpo.

Dispositivo requisado por la Policía a este individuo. / CNP

A partir del visionado de las grabaciones y el estudio de las imágenes captadas por el sistema de video vigilancia del establecimiento y del propio dispositivo de grabación, los agentes lograron identificar al sujeto. Establecieron un dispositivo de vigilancia y lo pillaron "cuando accedía nuevamente" a la sala de estudio. Llevaba encima más dispositivos electrónicos, que fueron requisados por los investigadores. Y destripados.

Imágenes que datan de 2020

Fue entonces, durante el análisis de los mismos, cuando "los investigadores de la Policía Nacional localizaron una imagen de una sala de estudio realizada en el año 2020, por lo que no se descarta que el implicado hubiera estado realizando grabaciones similares de carácter íntimo durante los últimos años". Cabe reseñar que en 2020 este sujeto tenía solamente 20 años.

El individuo fue imputado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos y tendrá que responder ante la autoridad judicial cuando se le llame. En este momento se encuentra en libertad con cargos.

"La investigación continúa abierta con el objetivo de localizar a posibles nuevas víctimas y determinar si las imágenes pudieron haber sido compartidas o difundidas a través de redes sociales o páginas de contenido pornográfico", subrayan desde la Policía.

El año pasado aconteció algo similar en la Ciudad del Sol. Un sujeto de 20 años de edad fue investigado por, presuntamente, grabar con su móvil a mujeres en los baños de dos centros comerciales de Lorca, en concreto el Family Cash y el Parque Almenara. Los investigadores sospechaban que había más víctimas que ni siquiera sabían que lo eran e indagaron, igualmente, en si el individuo llegó a difundir las imágenes captadas.