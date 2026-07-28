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Investigación

Un detenido tras el hallazgo de restos humanos en un camino de acceso a la cantera de Alhaurín de la Torre (Málaga)

La Guardia Civil sigue investigando la identidad de la persona fallecida y las circunstancias en las que se ha producido su muerte

Camino de acceso a las canteras.

Camino de acceso a las canteras. / G. M.

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Jose Torres

Un hombre ha sido detenido por su presunta vinculación con la muerte de una persona cuyos restos han sido localizados esta mañana en uno de los caminos de acceso a las canteras de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, según ha confirmado la Guardia Civil. El arresto se ha producido apenas unas horas después del hallazgo de los restos parciales de un cuerpo en una de las veredas que llevan a la explotación minera, situada en las faldas de la Sierra de Mijas.

Al lugar acudieron inicialmente agentes del puesto de Alhaurín de la Torre, que tras comprobar la naturaleza del hallazgo activaron el protocolo correspondiente y solicitaron la presencia de sus compañeros de la Policía Judicial y del Servicio de Criminalística (SECRIM) para intentar localizar indicios que aporten luz a la investigación.

De momento no ha trascendido si dichos restos corresponden a un hombre o a una mujer. Tras autorizar un juez el levantamiento de los mismos, han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde los forenses tratarán de determinar la identidad de la persona fallecida y las circunstancias de la muerte.

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Fuente: La Opinión de Málaga

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