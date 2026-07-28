Tráfico de drogas
Detenido tras circular con una cantidad importante de cocaína en un coche con abolladuras, un faro roto y la ITV caducada desde hace tres años
El sujeto transportaba 348 gramos en un paquete oculto bajo uno de los asientos traseros
Un sujeto ha sido detenido tras circular con una significativa cantidad de cocaína en su coche que tenía abolladuras, un faro roto y la ITV caducada desde hace más de tres años. El coche fue detenido en el término municipal de Huércal-Overa para indicarle toda esta serie de infracciones.
Más específicamente, fue detenido en la autovía A-7 a la altura de Puerto Lumbreras. Según indicó la Guardia Civil en una nota de prensa, cuando el hombre fue detenido se encontraba en un "llamativo y desproporcionado estado de nerviosismo", lo que levantó sospechas.
Cuando los agentes investigaron el turismo, encontraron un paquete oculto bajo el asiento trasero. Se trataba de una bolsa con 348 gramos de cocaína -esta cantidad podría servir para entre 3.400 y 7.000 dosis individuales- que se encontraba fuera del anclaje.
Una vez que los agentes comprobaron que el "polvo blanco de la bolsa" era cocaína, la Guardia Civil procedió con la detención del conductor al que le imputan un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
El individuo quedó retenido en el puesto principal del cuerpo benemérito en Huércal-Overa. El coche empleado también fue intervenido y retirado, así como la cocaína.
El delito contra la salud pública por tráfico de drogas, previsto y penado en el artículo 368 del Código Penal, está castigado con una pena de prisión de 3 a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito.
La Guardia Civil recordó en una nota de prensa que el tráfico de drogas constituye un grave delito contra la salud pública y solicita la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de conductas ilícitas.
- Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia
- Tres personas terminan en el hospital tras sufrir un accidente en Juan de Borbón, en Murcia
- Muere un hombre de 64 años al ahogarse en la piscina municipal del Infante en Murcia
- Cortes totales al tráfico en Ronda Sur, Espinardo y Reino de Murcia: consulta las calles afectadas por las obras de Red Eléctrica
- Aficionados del Real Murcia, FC Cartagena y Águilas, pendientes del ‘Pacto de los 15 €’ en Primera RFEF
- Alarma por una vivienda en llamas en un carril de la huerta de Murcia
- Una investigación de la Arrixaca tratará de determinar cómo se ‘apaga’ el cerebro
- El río Segura ya discurre por el meandro del Vivillo en Murcia: los futuros senderos y el nuevo cauce toman forma