Detenido tras circular con una cantidad importante de cocaína en un coche con abolladuras, un faro roto y la ITV caducada desde hace tres años

Un sujeto ha sido detenido tras circular con una significativa cantidad de cocaína en su coche que tenía abolladuras, un faro roto y la ITV caducada desde hace más de tres años. El coche fue detenido en el término municipal de Huércal-Overa para indicarle toda esta serie de infracciones.

Más específicamente, fue detenido en la autovía A-7 a la altura de Puerto Lumbreras. Según indicó la Guardia Civil en una nota de prensa, cuando el hombre fue detenido se encontraba en un "llamativo y desproporcionado estado de nerviosismo", lo que levantó sospechas.

Dos agentes de la Guardia Civil conducen al sujeto detenido a sus instalaciones. / Guardia Civil

Cuando los agentes investigaron el turismo, encontraron un paquete oculto bajo el asiento trasero. Se trataba de una bolsa con 348 gramos de cocaína -esta cantidad podría servir para entre 3.400 y 7.000 dosis individuales- que se encontraba fuera del anclaje.

Una vez que los agentes comprobaron que el "polvo blanco de la bolsa" era cocaína, la Guardia Civil procedió con la detención del conductor al que le imputan un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

El individuo quedó retenido en el puesto principal del cuerpo benemérito en Huércal-Overa. El coche empleado también fue intervenido y retirado, así como la cocaína.

El delito contra la salud pública por tráfico de drogas, previsto y penado en el artículo 368 del Código Penal, está castigado con una pena de prisión de 3 a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito.

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La Guardia Civil recordó en una nota de prensa que el tráfico de drogas constituye un grave delito contra la salud pública y solicita la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de conductas ilícitas.