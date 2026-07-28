Emergencias
Cuatro heridos leves tras la colisión de cuatro coches en la A-7 a la altura de Murcia
Entre los heridos se encuentra una madre de 46 años y su hija de 15
Una colisión múltiple deja varios heridos en la A-7 a la altura de Murcia. El choque se produjo entre cuatro turismos que dejaron a cuatro personas con heridas leves.
Entre los heridos se encuentra una mujer de 46 años, su hija de 15, un varón de 37 y otra mujer. En el caso de las dos primeras, fueron trasladadas al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, el resto al Morales Mesguer. Según aclaró el 112 mediante sus canales oficiales, ninguna persona presentaba heridas de gravedad.
El servicio de emergencias de la Región de Murcia indicó que las primeras llamadas las recibieron sobre las 13.13 horas. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron patrullas de la Guardia Civil y ambulancias con sanitarios.
Destacan que no hubo atrapados durante el accidente, por lo que la intervención fue mucho más sencilla.
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