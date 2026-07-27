Vuelve el 'turismo delincuencial' a la Región de Murcia: la Policía detecta a ladrones itinerantes que asaltan casas vacías en verano

El denominado ‘turismo delincuencial’ vuelve a la Región de Murcia por vacaciones. El fenómeno no es nuevo: desde hace años, la Policía viene detectando la existencia de grupos de delincuentes nómadas que dedican julio y agosto no a retozar y desconectar en la playa, sino a robar en viviendas que se han quedado vacías porque sus inquilinos están de asueto.

Cada año se repite una escena en muchas casas de zonas urbanas de la Comunidad: sus habitantes regresan de sus vacaciones y se lo encuentran todo revuelto, lo que significa que han recibido la visita de los amigos de lo ajeno. A la pregunta de si es el estío la época más complicada, de mayor trabajo, para los profesionales encargados de esclarecer estos asaltos, jefes de investigación del Grupo de Robos de la Jefatura Superior de Policía de Murcia indicaron que sí, que «hay un repunte en los robos en domicilios en esta época».

«Muchas familias se van a pasar la época estival a la zona de costa y la ausencia de los propietarios en las viviendas es utilizada por los delincuentes para robar con menor riesgo de ser descubiertos», tal y como confirman desde el Cuerpo, por lo que hacen hincapié en que «lo más importante es la prevención, no delatar la ausencia de los propietarios en las viviendas y, si es posible, mediante ayuda de un familiar o vecino simular presencia de moradores» en el domicilio en cuestión.

'Chivatos' ya repartidos por las puertas de las viviendas

Sobre los ladrones itinerantes que se desplazan desde otras provincias a la Región para hacer su agosto, literalmente, los especialistas en robos corroboran que se ha detectado en la Comunidad murciana la presencia de ladrones ambulantes, los cuales integran «grupos criminales itinerantes que marcan las puertas de los domicilios con la técnica del hilo invisible para comprobar si la vivienda está vacía».

Con el mes de julio a punto de terminar, ya hay cacos que han ido sembrando de ‘chivatos’ las puertas de las viviendas de sus posibles objetivos. Es una táctica antigua que, sin embargo, lleva años facilitando la vida a los delincuentes. La Policía recuerda a los ciudadanos que «si se vuelve al domicilio y se sospecha de manipulación de la cerradura, es muy importante no manipular nada y dar aviso».

Hay familias que tardan semanas en percatarse de que los cacos han hecho una visita a su propiedad

Los especialistas no pueden fijar cuánto se tarda de media en esclarecer un asalto en una vivienda, dado que «va a depender de muchos factores, como puede ser el tiempo que la víctima tarde en descubrir que ha sufrido un robo en su domicilio; y, en definitiva, la dificultad de la investigación». Hay familias que tardan semanas (e incluso más de un mes) en percatarse de que han entrado los ladrones en su propiedad, la cual se encuentran patas arriba al volver.

Entonces llaman al 112, para dar la voz de alarma y en el domicilio se personan los especialistas, que buscarán huellas y otros vestigios que puedan llevar a la identificación, localización y arresto de los intrusos, que, en ese momento, presumiblemente se encuentran ya lejos de la Región.

La mayoría evita el contacto

No solo se delinque en verano. Recientemente, la Policía capturaba a un ladrón que iba ensangrentado tras saltar una valla cuando intentaba robar en una casa con sus dueños dentro en el municipio de Murcia.

A la cuestión de si han repuntado en la Región los asaltos en casas con sus dueños dentro, desde el Cuerpo subrayan que «la mayoría de los autores de robos evitan entrar en contacto con los moradores, y es precisamente por ello que hay un repunte de robos en domicilios en la época estival». «Lo habitual es que, si detectan que pueden ser vistos, abandonen el lugar», sentencian.

Tirones a la orden del día

Dejando las casas a un lado, otra cuestión es la de los tirones de bolso y cadenas, que están a la orden del día en la Comunidad murciana. Preguntados por este extremo, los jefes de investigación del Grupo de Robos detallaron que la mayoría de los ‘tironeros’ «intentan realizar el robo con rapidez y sin ser detectados para reducir el riesgo de poder ser identificados» y aconsejaron que «ante robos cometidos con violencia la recomendación es no hacerles frente».

«Al igual que se ha hablado en los robos en domicilios, es clave la prevención en este tipo de delitos», enfatizan los profesionales, que sugieren «extremar la precaución en lugares con gran afluencia de personas para reducir el riesgo» de que un delincuente haga de las suyas.