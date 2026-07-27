La Policía tardó apenas 48 horas en detener al sujeto que tiró a una mujer de 67 años por las escaleras para robarle el bolso en Lorca: lo captaron las cámaras

El sujeto de 34 años de edad que fue arrestado como presunto autor de un salvaje tirón de bolso en Lorca tenía antecedentes, informa la Policía Nacional. El sospechoso, supuestamente, arrojó escaleras abajo a su víctima, una mujer de 67 años, para quitarle sus pertenencias, como publicó en en primicia este periódico.

Los hechos tuvieron lugar sobre las siete y media de la mañana del día 20, cuando este individuo, presuntamente, abordó a una mujer a la que no conocía de nada en la vía pública, en concreto en una zona donde hay una escalera, y se abalanzó sobre ella. "A la altura de las escaleras que comunican el callejón de los Frailes con calle Puente Alberca de la ciudad de Lorca, fue abordada por la espalda por un varón de forma totalmente inesperada y sorpresiva", detalla la nota policial.

La víctima se dirigía a su trabajo

La mujer se dirigía a su puesto de trabajo, pero acabó en el hospital. El delincuente habría empleado tal violencia que la señora acabó cayéndose por las escaleras: Sufrió fracturas en ambos brazos, contusiones por todo el cuerpo y pérdida de piezas dentales, confirma el Cuerpo.

"La investigación iniciada y desarrollada de forma inmediata desde la Comisaría de Policía Nacional de Lorca permitió realizar una serie de actuaciones de forma urgente que permitieron obtener una serie de indicios a cerca de la autoría de los hechos", concreta la nota, que apunta que el arresto fue posible por "el análisis minucioso de todas las informaciones recabadas junto con la visualización metódica de los diferentes sistemas de seguridad de video vigilancia de la zona"

Como sabían quién era, se organizó "un amplio dispositivo en puntos estratégicos de la ciudad de Lorca". "Como resultado de dicho despliegue policial, los agentes de la Policía Nacional pudieron detener en menos de 48 horas al varón implicado, imputándole un delito de robo con violencia", celebra la Policía.