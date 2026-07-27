Muere un hombre de 64 años al ahogarse en la piscina municipal del Infante en Murcia

Un hombre de 64 años de edad falleció este lunes por la mañana ahogado en la piscina municipal del Infante en Murcia, indican fuentes cercanas al caso. Los hechos ocurrieron sobre las once menos veinte de la mañana, en el recinto ubicado en la calle Lópe de Rueda del citado barrio murciano.

El bañista fue sacado del agua inconsciente y en parada, y los socorristas que estaban trabajando en las instalaciones procedieron a practicar las maniobras para trata de reanimarlo, mientras se alertaba a sanitarios para que se desplazasen a la piscina.

Al lugar se movilizó una ambulancia, cuyos sanitarios también procedieron a tratar de revertir la parada del varón, sin éxito. Cuando se confirmó el deceso, se alertó al forense y los restos mortales fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, para practicarle la autopsia. Será este examen el que determinará si el sexagenario padecía alguna patología previa, al tiempo que establecerá si el fallecimiento se debió a un ahogamiento.

Según las primeras hipótesis, el bañista pudo sufrir una indisposición previa que le llevó al desvanecimiento, el cual, al producirse en el agua, dio lugar al fatal desenlace.