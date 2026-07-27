Investigación
Interceptan en el aeropuerto de Corvera a un viajero que llevaba 15 kilos de droga en la maleta: quería volar a Manchester
El presunto traficante logró escapar de la terminal, pero lo pillaron cinco días después porque volvió al aeródromo y trató de nuevo de viajar a Reino Unido
Un sujeto, cuya identidad y edad no han trascendido, fue interceptado con 15 kilos de marihuana y hachís en la maleta en el aeropuerto de Corvera, en Murcia, desde donde pretendía volar a Manchester, infoma la Guardia Civil en un comunicado.
"La actuación, que se encuentra enmarcada en el dispositivo especial de seguridad de la 'Operación Verano Seguro', se inició cuando los especialistas en Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, mientras realizaban un control rutinario sobre el equipaje facturado, detectaron una maleta sospechosa en la zona de bodegas e iniciaron el protocolo para localizar a su propietario", detalla el Cuerpo.
Huye a la carrera
Fue entonces cuando "el pasajero propietario de la maleta, al percatarse de los movimientos policiales desde la terminal, decidió huir a la carrera y abandonar las instalaciones aeroportuarias, frustrando el arresto en un primer momento". El avión a Reino Unido se marchó sin él.
Tras la huida, los guardias civiles procedieron a la apertura del equipaje intervenido. Según el Instituto Armado, "en su interior hallaron un cuantioso cargamento de droga: había cuatro kilogramos de cogollos de marihuana distribuidos en seis bolsas envasadas al vacío y más de diez kilogramos de hachís dispuestos en bellotas –cuerpos cilíndricos– repartidos en cinco bolsas".
Orden de busca y captura
"A partir de ese instante, los efectivos de la Sección de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto iniciaron la investigación para dar con el paradero del sospechoso. Los primeros pasos de la investigación permitieron obtener numerosa información del presunto traficante de drogas, lo que motivó a emitir una orden policial de búsqueda y detención", prosigue la Benemérita.
El dispositivo de búsqueda sobre el fugado terminó cinco días después de su huida. Y es que el individuo "regresó al aeropuerto de Corvera, intentando ocultar su identidad con un gorro, y así, burlar los controles de seguridad. Para evitar levantar sospechas, también utilizó a una tercera persona para adquirir un billete de última hora con destino a Manchester".
Sin embargo, "en el momento en el que intentaba cruzar el filtro de seguridad de la terminal para abandonar el país, los guardias civiles lo identificaron de inmediato y procedieron a su detención como presunto autor de delito contra la salud pública, por tráfico de drogas". "La localización y detención ha resultado especialmente compleja, debido a las estrictas medidas de seguridad y contra-vigilancia que el prófugo adoptó durante su fuga", aseguran desde el Cuerpo.
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