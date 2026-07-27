Tribunales
Declaran improcedente el despido trabajador difundió rumor de compañeros que tenían sexo
La empresa tendrá que readmitir a la persona o indemnizarlo con 33 días de salario
EFE
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha confirmado la sentencia que declaró improcedente el despido del trabajador de una empresa que fue acordado al considerar esta que había difundido el rumor de que dos compañeros mantenían relaciones sexuales en el despacho del director.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, confirma así la dictada por un juzgado que condenó a la mercantil a la readmisión del trabajador o a prescindir de sus servicios mediante el pago de una indemnización de 33 días de salario.
La Sala coincide con el juzgado en que no está demostrado que el demandante difundiera el rumor de que un hombre y una mujer, compañeros de trabajo, mantenían, presuntamente, sexo en aquel despacho.
Y añade que la carta en la que se le comunicó el despido era imprecisa y no estaba acompañada de documentos como correos, mensajes, audios o vídeos que acreditaran la realidad de los hechos que se atribuían al trabajador.
Comenta la sentencia que los empleados que prestaron declaración eran de referencia, ya que ninguno había sido testigo directo, y que se limitaron a señalar que habían escuchado a terceras personas referirse al despedido como difusor del rumor, “pero ninguno de esos supuestos testigos fue identificado ni citado”.
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