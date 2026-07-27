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Cruel maltrato animal en La Unión: así fue el rescate de un perro esquelético encerrado en una terraza, sin agua y sin comida y lleno de suciedad

La Policía Local salva a un can extremadamente desnutrido que necesitaba atención veterinaria urgente: hay dos personas investigadas por tenerlo en esas condiciones

Investigan un caso de maltrato animal en La Unión: tenía a un perro en condiciones deplorables

Investigan un caso de maltrato animal en La Unión: tenía a un perro en condiciones deplorables

L. O.

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Ana Lucas

Ana Lucas

La alarma saltaba, gracias a la colaboración ciudadana, el sábado por la tarde, cuando la Policía Local de La Unión recibía el aviso de que había un perro en muy mal estado encerrado en una terraza del municipio. Al lugar se movilizó una patrulla, que confirmó la existencia de un can en condiciones deplorables.

Según indicaron fuentes policiales, el can, esquelético, se hallaba sin agua y sin comida, no tenía una caseta para cobijarse de las altas temperaturas, presentaba una delgadez extrema y dificultad para caminar, además de las uñas muy largas, todo ello en un entorno de suciedad.

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Los municipales le pusieron comida y agua y contactaron con el servicio de recogida de animales, para llevar al perro (que no tenía el chipo obligatorio puesto) a recibir atención veterinaria urgente. Además, se instruyeron diligencias penales por un delito de maltrato animal. Hay dos personas investigadas, confirman desde el Cuerpo.

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