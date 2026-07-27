Condenados a 1.350 euros de multa por destrozar la casa que tenían alquilada en Alquerías

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia que condenó a cada uno de los dos miembros de una pareja a 1.350 euros de multa por los destrozos que causaron en la vivienda que tenían alquilada y que fueron valorados en 12.600 euros, cantidad que deberán abonar.

La sentencia, a la que tuvo acceso Efe y posteriormente transmitió a los medios, indica que antes de devolver al dueño las llaves de la vivienda, ubicada en la pedanía murciana de Alquerías, produjeron daños en puertas, camas, armarios y plafones.

Tampoco escaparon a su acción vandálica cortinas, grifos, termo eléctrico, muebles de baño y de salón, frigorífico y sillas, añade la sentencia.

La mujer alegó en su recurso que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, mientras que el hombre aseguró que cuando se produjeron los daños él no residía en la casa al tener una orden de alejamiento de aquella.

La Audiencia no da credibilidad alguna a las versiones exculpatorias ofrecidas por ambos, ninguno de los cuales acudió a la vista oral.

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Y en cuanto a lo afirmado por él de que ya no residía allí, la Sala comenta que ese testimonio se ve desmentido por la declaración del dueño de la casa, que aseguró que el día anterior a la entrega de las llaves los vio juntos allí.