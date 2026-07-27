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Emergencias

Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y una ambulancia del 061 para atender a la afectada

Una ambulancia del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del 061 se movilizó a la mota del río.

Una ambulancia del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del 061 se movilizó a la mota del río. / L. O.

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Ana Lucas

Ana Lucas

Dos hombres salvaron la vida a una joven a la que no conocían de nada después de que cayese al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia, informan fuentes policiales. La vieron en apuros y no dudaron en actuar.

Los hechos tuvieron lugar minutos antes de la medianoche, en la noche del sábado al domingo, en la capital de la Región, cuando, por razones que se desconocen, una mujer joven se precipitó al cauce. Al percatarse de que no podía salir por sus propios medios, dos varones que había en la zona se lanzaron al agua y lograron rescatarla.

Al tener conocimiento del suceso, al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, así como una ambulancia del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del 061, cuyos sanitarios atendieron a la joven.

"Se estaba hundiendo"

Cuando llegaron los municipales al lugar, hallaron a un hombre que se identificó como la pareja de la chica. Este varón explicó que llevaba tiempo llamándola al móvil, sin respuesta, hasta que sobre las once y media de la noche le cogió el teléfono un varón "con acento árabe" que le comunicó que la mujer se había caído al río y que él, junto con otro hombre, la habían rescatado. El novio entonces se fue para el lugar indicado por este desconocido.

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Los agentes también encontraron en el lugar a los dos salvadores de la joven, dos extranjeros de origen argelino que detallaron que la vieron en el agua y que "se estaba hundiendo", por lo que accedieron al río y la sacaron. En cuanto al móvil, apuntaron que no lo llevaba la chica encima cuando cayó al agua, sino que el mismo estaba en un bolso junto al carril bici de la zona, y que comenzó a sonar de forma insistente. De ahí que decidiesen cogerlo.

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