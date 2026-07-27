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Alarma por una vivienda en llamas en un carril de la huerta de Murcia

Dos camiones de bomberos se movilizan a Sangonera la Seca y tardan aproximadamente hora y media en sofocar el incendio

Bomberos trabajan en el incendio de la vivienda en Sangonera la Seca.

Bomberos trabajan en el incendio de la vivienda en Sangonera la Seca. / L. O.

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Ana Lucas

Ana Lucas

Una enorme nubo de humo llamó la atención de los presentes. A larga distancia. Los hechos tuvieron lugar sobre las 6.15 horas, cuando un testigo dio la voz de alarma: salían llamas de una vivienda ubicada en el camino Torre Abril de Sangonera la Seca, en Murcia.

Se trataba de una casa en bajo que tenía una especie de cochera abierta al lado, con enseres de madera desperdigados. Al lugar se movilizaron dos camiones con 10 efectivos de los Bomberos de Murcia, que tardaron aproximadamente una hora y cuarto en sofocar el fuego y evitar que el mismo se propagase por las inmediaciones.

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Afortunadamente, no había nadie en la propiedad, cuyas ventanas estaban enrejadas y podrían haber dificultado la evacuación de las personas por sus medios. No fue necesario desplazar ninguna ambulancia, ya que nadie resultó intoxicado. De momento, no ha trascendido qué prendió la chispa.

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